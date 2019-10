VIDEO: NHL: Tatarov gól Montrealu na body nestačil

NHL - sumáre:

NEW YORK RANGERS – VANCOUVER CANUCKS 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Góly: 35. Fast (Trouba, Strome), 46. Panarin (Fast, Zibanejad) – 7. Horvat (Pettersson, Hughes), 14. Boeser (Pettersson), 17. Beagle (Tanev). Brankári: Lundqvist - Markström, strely na bránku: 40:43, 17.030 divákov.



MINNESOTA WILD – MONTREAL CANADIENS 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Góly: 9. Zucker (Koivu, Suter), 40. Foligno (Staal), 49. Hunt (Dumba, Greenway), 53. Parise (Zucker, Koivu) – 23. TATAR (Petry, Domi), 24. Danault (Byron), 44. Danault (Gallagher). Brankári: Dubnyk - Kinkaid, strely na bránku: 33:33, 17.344 divákov.



WINNIPEG JETS – EDMONTON OILERS 1:0 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

Rozh. nájazd Connor. Brankári: Hellebuyck - Smith, strely na bránku: 23:28, 15.321 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS – WASHINGTON CAPITALS 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Góly: 29. Caggiula (Nylander, Carpenter), 47. Kubalík (Saad, Kämpf), 50. Kane (Nylander) – 10. Oshie (Kuznecov), 30. Dowd (Hagelin), 44. Ovečkin (Carlson, Kempný), 52. Wilson (Hagelin, Eller), 60. Eller (Orlov). Brankári: Crawford - Holtby, strely na bránku: 44:30, 21.187 divákov.



ANAHEIM DUCKS – CALGARY FLAMES 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 21. Silfverberg (Lindholm, Manson) – 36. Stone (Gaudreau, Brodie), 49. Backlund (Tkachuk, Czarnik). Brankári: Gibson - Talbot, strely na bránku: 30:29, 15.690 divákov.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (Montreal) 16:25 1 0 1 0 4 0

Tomáš Jurčo (Edmonton) 8:15 0 0 0 0 0 0

/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 21. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v nedeľnom zápase NHL, jeho Montreal Canadiens však prehral na ľade Minnesoty Wild 3:4. Pre 28-ročného útočníka to bol tretí gól a siedmy bod v tejto sezóne.Tatar vyrovnal 23. minúte na 1:1, keď dorazil do odkrytej bránky puk po strele Jeffa Petryho. O 16 sekúnd neskôr otočil stav stretnutia Phillip Danault. Ten po vyrovnávajúcom zásahu Marcusa Foligna poslal v 44. minúte hostí aj do vedenia 3:2. Montreal však napokon podľahol po víťaznom zásahu Zacha Pariseho v tretej tretine. "Habs" nebodovali po dvoch víťazstvách. Minnesota si pripísala iba druhý triumf v novom ročníku, aj po ňom zostáva so štyrmi bodmi na chvoste tabuľky Západnej konferencie.povedal autor prvého gólu "divochov" Jason Zucker. Montreal nevyhral na ľade Wild už od 20. marca 2011.komentoval duel krídelník Montrealu Brendan Gallagher. Tatar odohral 16 a pol minúty, na bránku súpera vyslal dokopy štyri strely.Edmonton aj s Tomášom Jurčom prehral vo Winnipegu 0:1 po samostatných nájazdoch a iba druhýkrát v sezóne nebodoval naplno. V rozstrele sa za hostí nepresadili Ryan Nugent-Hopkins ani Connor McDavid, na opačnej strane boli úspešní Kyle Connor aj Patrik Laine. Jets ukončili trojzápasovú minisériu prehier. Domáci brankár Connor Hellebuyck zneškodnil v riadnom hracom čase a predĺžení všetkých 38 striel súpera a dosiahol 15. čisté konto v profilige. Shutout si pripísal napriek prehre aj brankár Oilers Mike Smith, ktorý predviedol 23 úspešných zákrokov. Významný míľnik dosiahol tréner Jets Paul Maurice. Stal iba siedmym koučom v histórii, ktorý v NHL vyhral už 700 duelov. Z aktívnych trénerov dosiahli viac víťazstiev iba Joel Quenneville (893) a Barry Trotz (815).uviedol Maurice pre nhl.com. Jurčo opäť nastúpil vo štvrtom útoku Edmontonu, v ktorom odohral iba osem a štvrť minúty. Obranca "olejárov" Kris Russell má za sebou jubilejný 800. duel v NHL.Washington bez zraneného Richarda Pánika zdolal domáce Chicago 5:3. Asistenciou prispel k víťazstvu hostí John Carlson, získal 18. bod v sezóne a stal sa tretím obrancom v histórii NHL, ktorému sa podarilo v úvodných desiatich dueloch nazbierať aspoň osemnásť bodov. V drese Blackhawks zažil ligový debut iba 18-ročný Kirby Dach, ktorého "jastrabi" tento rok draftovali z celkového tretieho miesta. Mladší hráč nastúpil za Chicago ešte v roku 1999, keď dostal šancu Steve McCarthy.Vancouver uspel na ľade New Yorku Rangers 3:2 a vybojoval už piatu výhru v šiestich zápasoch. Skúsený brankár "jazdcov" Henrik Lundqvist chytil až 40 striel hostí, ale nezabránil štvrtej prehre Rangers v sérii. Prvýkrát v domácom prostredí padol Anaheim, ktorý neudržal tesný náskok a podľahol Calgary 1:2. Obrat zariadili Michael Stone a Mikael Backlund.1. John Carlson (Washington) 10 3 15 182. Connor McDavid (Edmonton) 9 5 12 173. Leon Draisaitl (Edmonton) 9 6 10 164. David Pastrňák (Boston) 8 9 6 155. Mark Stone (Vegas) 9 6 6 126. Brad Marchand (Boston) 8 4 8 127. Sidney Crosby (Pittsburgh) 9 4 8 128. Mark Scheifele (Winnipeg) 10 4 8 129. Patrik Laine (Winnipeg) 10 3 9 1210. Mikko Rantanen (Colorado) 8 5 6 11...75. Tomáš TATAR (Montreal) 9 3 4 7380. Tomáš JURČO (Edmonton) 8 0 2 21. Pastrňák a James Neal (Edmonton) po 9 gólov, 3. T.J. Oshie (Washington), Auston Matthews (Toronto) a Erik Haula (Carolina) po 7, 6. Draisaitl, Stone, Alexander Ovečkin (Washington), Anthony Mantha (Detroit), Victor Olofsson (Buffalo), Roope Hintz (Dallas) a Reilly Smith (Vegas) po 6, ..., 50. TATAR 31. Tomáš Tatar (Montreal) 9 3 4 7 +2 26 122. Tomáš Jurčo (Edmonton) 8 0 2 2 +2 4 23. Erik Černák (Tampa Bay) 8 1 0 1 +2 11 94. Zdeno Chára (Boston) 8 1 0 1 +1 15 45. Andrej Sekera (Dallas) 10 0 1 1 0 12 46. Richard Pánik (Washington) 8 0 0 0 -1 7 07. Martin Marinčin (Toronto) 5 0 0 0 0 4 48. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2Jaroslav Halák (Boston) 4 2 122 9 93,1 2,24 1/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov/