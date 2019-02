Tatarov gól Montrealu nestačil, Sekera bodoval prvýkrát v sezóne

Buffalo - Washington 5:2



New York Rangers - New Jersey 5:2



St. Louis - Boston 2:1 pp a sn



Columbus - San Jose 4:0



Dallas - Carolina 0:3



Florida - Los Angeles 6:1



Nashville - Colorado 0:5



Toronto - Montreal 6:3

/TATAR za hostí 1+0/



Philadelphia - Pittsburgh 4:3 pp



Edmonton - Anaheim 2:1

/SEKERA za domácich 0+1/



Vancouver - New York Islanders 0:4

New York 24. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar skóroval v nočnom súboji zámorskej NHL na ľade Toronta, jeho Montreal však prehral 3:6. Dvadsaťosemročný krídelník sa strelecky presadil v treťom zápase po sebe, bol to jeho 21. gól v sezóne. Maple Leafs uspeli, hoci po prvej tretine prehrávali už 0:3.V ďalšom stretnutí Edmonton zdolal doma Anaheim 2:1 aj vďaka asistencii Andreja Sekeru, pre skúseného slovenského obrancu to bol prvý bod v sezóne. Boston so Zdenom Chárom a Petrom Cehlárikom prehral v St. Louis 1:2 po nájazdoch. Jaroslav Halák sedel celý zápas na striedačke Bruins.Philadelphia si v derby pod holým nebom poradila s Pittsburghom 4:3 po predĺžení. Buffalo zvíťazilo nad Washingtonom 5:2, hetrikom sa na triumfe nad obhajcami Stanleyho pohára podieľal Sam Reinhart, Jack Eichel si pripísal na konto dve asistencie.