NHL: Thornton a Hertl predĺžili zmluvy so San Jose

Thornton predĺžil zmluvu v deň svojich 39 narodenín. Robustný Kanaďan patrí dlhé roky medzi hlavné ofenzívne zbrane Sharks.

San Jose 3. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL San Jose Sharks si udržal dvojicu útočných opôr. Veterán Joe Thornton podpísal so "žralokmi" nový ročný kontrakt na päť miliónov dolárov, český hokejista Tomáš Hertl sa zaviazal kalifornskému tímu na ďalšie štyri roky za 22,5 milióna USD.



Thornton predĺžil zmluvu v deň svojich 39 narodenín. Robustný Kanaďan patrí dlhé roky medzi hlavné ofenzívne zbrane Sharks. Do San Jose prišiel v roku 2005 z Bostonu, odvtedy má stabilné miesto v prvom útoku. Najviac sa mu vydaril ročník 2005/06, keď ovládol so 125 bodmi produktivitu základnej časti a získal prestížnu Art Ross Trophy. Minulú sezónu mu nahlodali zranenia, stihol odohrať iba 47 stretnutí s bilanciou 13 gólov a 23 asistencií. So Sharks sa dohodol na pokračovaní spolupráce už ako neobmedzený voľný hráč po tom, čo klub neuspel pri lanáraní Johna Tavaresa.



"Samozrejme, volali mi aj z niektorých iných klubov, no môjmu agentovi som povedal, že tento rok budeme ticho. Chcel som sa vrátiť do San Jose. Cítim, že tento tím je stále lepší a lepší," citovala agentúra AP Thorntona. Skúsený center išiel oproti minulej zmluve s platom o tri milióny dolu, aby umožnil klubu angažovať ďalších hráčov.



Dvadsaťštyriročného Hertla draftovali Sharks v roku 2012 v 1. kole zo 17. miesta. Jeho význam pre San Jose neustále rastie, v uplynulom ročníku nazbieral 46 bodov (22+24) v 79 dueloch základnej časti, v play off sa blysol deviatimi bodmi (6+3) v 10 zápasoch. Po podpise Hertla majú Sharks už iba jedného obmedzeného voľného hráča, ktorému plánujú dať novú zmluvu, a tým je center Chris Tierney.