NHL: Thornton vyrovnal Mikitu, Boston opäť so silným záverom

sumáre:



COLORADO AVALANCHE - BUFFALO SABRES 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 24. MacKinnon, 51. Rantanen (Barrie, MacKinnon), 59. Bourque (Johnson, MacKinnon). Brankári: Grubauer - Hutton, strely na bránku: 43:18, 18.052 divákov.







SAN JOSE SHARKS - ST. LOUIS BLUES 3:2 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 17. Meier (Thornton, Heed), 20. Meier (Couture, Hertl), 64. Labanc (Couture, Hertl) - 11. Maroon (Parayko, Dunn), 40. Schenn. Brankári: Jones - Allen, strely na bránku: 33:19, 17.562 divákov.







BOSTON BRUINS - OTTAWA SENATORS 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)



Góly: 31. Marchand (Krug, Bergeron), 49. Wagner (Krug, McAvoy), 60. Krejčí (Heinen, Grzelcyk) - 32. Pageau (Tkachuk), 43. Tkachuk (Tierney). Brankári: Rask - Anderson, strely na bránku: 31:19, 17.565 divákov.







COLUMBUS BLUE JACKETS - PITTSBURGH PENGUINS 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 3. Jenner (Anderson, Foligno), 23. Atkinson, 57. Bjorkstrand (Dzingel, Duchene), 59. Atkinson (Werenski) - 27. Aston-Reese (Malkin, Kessel). Brankári: Bobrovskij - Murray, strely na bránku: 33:29, 19.146 divákov.







EDMONTON OILERS - TORONTO MAPLE LEAFS 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 59. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 60. Klefbom (McDavid, Draisaitl) - 20. Rielly (Tavares, Kadri), 33. Tavares (Hyman, Zajcev), 43. Muzzin (Nylander, Tavares). Brankári: Stolarz - Andersen, strely na bránku: 33:40, 18.347 divákov.







NEW YORK ISLANDERS - PHILADELPHIA FLYERS 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)



Góly: 7. Mayfield (Leddy, Barzal), 57. Leddy (Barzal, Pulock) - 16. Hartman (Provorov, Gostisbehere), 20. van Riemsdyk (Voráček, Sanheim), 22. Couturier (Voráček, Sanheim), 26. Patrick (Giroux, van Riemsdyk), 38. Konecny (Gostisbehere, Laughton). Brankári: Greiss (41. Gibson) - Elliott, strely na bránku: 27:25, 13.917 divákov.







NEW YORK RANGERS - NEW JERSEY DEVILS 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)



Góly: 39. Strome (Shattenkirk, Namestnikov), 42. Hájek (Kreider, Strome), 54. Namestnikov (Zibanejad, Skjei), 60. Strome (Namestnikov, Zibanejad) - 17. Severson (Agostino, McLeod), 20. Coleman (Butcher, Zajac). Brankári: Lundqvist - Schneider, strely na bránku: 41:24, 17.386 divákov.







TAMPA BAY LIGHTNING - DETROIT RED WINGS 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)



Góly: 4. McDonagh (ČERNÁK, Cirelli), 12. Kučerov (Point, Hedman), 54. Kučerov (Sergačov, Johnson) - 40. Vanek (Kronwall, Zadina), 60. Mantha (Kronwall, Hronek). Brankári: Domingue - Bernier, strely na bránku: 33:24, 19.092 divákov.







ARIZONA COYOTES - LOS ANGELES KINGS 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)



Góly: 8. Dvorak (Chychrun, Keller), 10. Grabner (Ekman-Larsson), 51. Dvorak (Goligoski, Keller), 56. Grabner - 15. Kempe (Doughty), 44. Grundström (Forbort, Doughty). Brankári: Kuemper - Campbell, strely na bránku: 32:35, 14.976 divákov.







DALLAS STARS - CHICAGO BLACKHAWKS 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 7. Radulov (Seguin) - 6. Kämpf (Kunitz), 20. DeBrincat (Kane, Murphy). Brankári: Chudobin - Crawford, strely na bránku: 27:39, 18.532 divákov.







NASHVILLE PREDATORS - CAROLINA HURRICANES 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)



Góly: 23. Smith (Josi, Ellis), 43. Boyle (Turris), 58. Granlund (Johansen, Arvidsson) - 15. Niederreiter, 20. Niederreiter (Teräväinen, Aho), 41. Williams (Teräväinen, Faulk), 47. Martinook (Pesce, Wallmark), 60. Aho (Pesce). Brankári: Saros - Mrázek, strely na bránku: 34:32, 17.724 divákov.







VANCOUVER CANUCKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 2:6 (1:5, 1:1, 0:0)



Góly: 11. Boeser (Biega, Pettersson), 24. Horvat (Roussel, Biega) - 2. Stone (Šťastný, Pacioretty), 6. Tuch (Merrill), 9. Eakin (Nosek, Tuch), 12. Nosek (Miller, Tuch), 15. Šťastný (Miller, Stone), 25. Schmidt (Marchessault, Smith). Brankári: Markström (15. Demko) - Fleury, strely na bránku: 31:33, 18.286 divákov.







Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 21:33 0 1 1 0 3 0



Richard Pánik (Arizona) 16:33 0 0 0 +1 2 0



Zdeno Chára (Boston) 22:17 0 0 0 0 2 0



Peter Cehlárik (Boston) 10:00 0 0 0 0 1 0



Andrej Sekera (Edmonton) 17:24 0 0 0 -1 0 0



Martin Marinčin (Toronto) 12:43 0 0 0 0 1 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 10. marca (TASR) - Hokejisti lídra zámorskej NHL z Tampy Bay zvíťazili v noci na nedeľu na domácom ľade nad Detroitom 3:2. Jednou asistenciou k tomu prispel aj slovenský obranca Erik Černák. Ruský útočník Nikita Kučerov strelil dva góly a vytvoril nový klubový rekord v počte bodov (110 bodov - 33+77), keď prekonal Vincenta Lecavaliera (108) zo sezóny 2006/2007.povedal pre nhl.com 25-ročný ruský krídelník, ktorého pochválil aj Lecavalier.uviedol v stanovisku bývalý hráč Tampy. Černák asistoval pri úvodnom góle duelu a zaznamenal deviatu asistenciu v sezóne. Po úspešnom buly posunul puk svojmu kolegovi z obrannej formácie Ryanovi McDonaghovi, ktorý strelou od modrej otvoril v 4. minúte skóre. Slovenský bek strávil na ľade 21 a pol minúty, zaznamenal tri strely a jeden hit.Tampa Bay zdolala Detroit v štrnástich zápasoch za sebou, naposledy nestačila na Red Wings 3. novembra 2015. V bránke "Bolts" dostal šancu Louis Domingue, ktorý zaznamenal 20. víťazstvo v sezóne. V záverečných sekundách sa pri power play hostí pokúsil streliť gól, ale tesne minul opustenú bránku Detroitu. Debut v drese Tampy absolvoval český obranca Jakub Rutta, ktorého získal klub v januári z Chicaga.Boston doma zdolal Ottawu 3:2 a natiahol sériu duelov, v ktorých bodoval, už na číslo 19. Bruins opäť v tretej tretine prehrávali, ale Chris Wagner v 49. minúte vyrovnal a víťazný gól strelil 45 sekúnd pred koncom tretej tretiny David Krejčí. Druhýkrát za sebou rozhodol Boston v poslednej minúte, čo sa stalo premiérovo v klubovej histórii. Boston prehral v riadnom čase naposledy 19. januára s NY Rangers (2:3). Devätnásť duelov bez prehry je druhá najdlhšia séria, rekord má Boston zo sezóny 1940/1941, keď neprehral 23 zápasov.povedal Krejčí pre nhl.com. V akcii boli dvaja Slováci, v domácom drese korčuľovali kapitán Zdeno Chára a útočník Peter Cehlárik, nebodovali však. Cehlárik si za 10 minút na ľade pripísal jednu strelu, Chára (22:17) vystrelil na bránku súpera dvakrát. Ich spoluhráč a brankár Jaroslav Halák sedel na striedačke, v drese Senators absentoval pre zranenie Christián Jaroš, ako aj dlhodobo zranený Marián Gáborík. Ottawa prišla po tejto prehre aj o teoretickú možnosť postúpiť do play off.Naopak v tuhom boji o play off pokračuje Arizona a na postup stráca už len jeden bod. Coyotes zdolali LA Kings 4:2 a vyhrali ôsmy z posledných deviatich zápasov. Svoje prvé dva góly v sezóne strelil Christian Dvorak, v oslabení sa presadil Michael Grabner. Slovenský útočník Richard Pánik odohral 16 a pol minúty, nebodoval, ale pripísal si plusový bod a dve strely.povedal pre nhl.com tréner Arizony Rick Tocchet. Gól vo svojom prvom zápase v NHL strelil 21-ročný švédsky útočník LA Carl Grundström. Stal sa 19. hráčom Kings, ktorý skóroval pri debute v profilige, naposledy sa to podarilo Tannerovi Pearsonovi v novembri 2013.Toronto vyhralo v kanadskom derby na ľade Edmontonu 3:2, k čomu výraznou mierou prispel autor gólu a dvoch asistencií John Tavares. Oilers prehrávali 0:3 a hoci dvomi gólmi v závere ešte duel zdramatizovali, prehru neodvrátili a prišli o štvorzápasovú sériu úspechov.povedal Tavares pre nhl.com. V akcii boli aj dvaja slovenskí obrancovia Andrej Sekera (Edmonton) a Martin Marinčin (Toronto). Sekera bol na ľade 17:24 minúty a zaznamenal mínusku, Marinčin proti svojmu bývalému klubu odohral necelých trinásť minút a pripísal si jednu strelu."Žraloci" zo San Jose zdolali St. Louis 3:2, vyhrali štvrtý duel za sebou a dostali sa na čelo Pacifickej divízie. Víťazný gól dal v predĺžení vo svojom 200. zápase v kariére Kevin Labanc, o oba zásahy Sharks v riadnom čase sa postaral Timo Meier. Na prvý gól nahral Švajčiarovi veterán Joe Thornton, čím zaznamenal 1467. bod v kariére a na 14. mieste historických tabuliek vyrovnal zápis legendárneho slovenského rodáka a ikonu Chicaga Blackhawks Stana Mikitu.Len 18 zákrokov stačilo brankárovi Colorada Philippovi Grubauerovi k shutoutu v zápase s Buffalom. Avalanche vyhrali 3:0, pri všetkých góloch bol Nathan MacKinnon (1+2). Skóroval aj Mikko Rantanen a dostal sa na hranicu 30 gólov. Colorado má aspoň troch 30-gólových strelcov (MacKinnon 35, Gabriel Landeskog 33, Rantanen 30) prvýkrát od sezóny 1995/1996, keď sa na túto métu dostali až štyria (Joe Sakic 51, Claude Lemieux 39, Valerij Kamenskij 38, Peter Forsberg 30).Hokejisti New York Rangers zastavili šesťzápasovú sériu prehier, keď otočili duel s New Jersey z 0:2 na 4:2. Dva góly a asistenciu zaznamenal Ryan Strome, prvý gól v NHL strelil český obranca Libor Hájek, ktorý ale duel nedohral pre zranenie ramena. Útočník Devils Travis Zajac si pripísal asistenciu a ako štvrtý hráč New Jersey sa dostal na métu 500 bodov. Na čele je Patrik Eliáš (1025) pred Johnom MacLeanom (701) a Kirkom Mullerom (520).Columbus ukončil osemzápasovú sériu prehier s Pittsburghom a nad "tučniakmi" vyhral 4:1. Dva góly strelil Cam Atkinson, Sergej Bobrovskij zaznamenal 28 zásahov. Blue Jackets zdolal Penguins prvýkrát od 17. februára 2017. Chicago vyhralo v Dallase 2:1 a ukončilo päťzápasovú víťaznú sériu Stars. O góly Blackhawks sa postarali David Kämpf a Alex DeBrincat, v bránke bol spoľahlivý Corey Crawford (26 zásahov), ktorého prekonal len Alexander Radulov.Svoj prvý gól v drese Vegas strelil Mark Stone a prispel k víťazstvu Golden Knights 6:2 vo Vancouveri.povedal Stone, ktorý prišiel do tímu vo februári výmenou z Ottawy a v piatok podpísal s Vegas osemročný kontrakt na 76 miliónov dolárov. Brankár Marc-Andre Fleury vychytal 438. víťazstvo v NHL, vďaka čomu prekonal Jacquesa Plantea a osamostatnil sa na ôsmom mieste histórie súťaže.