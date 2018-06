NHL: Tippett sa pripája k skupine budujúcej klub v Seattli

V spoločnosti Seattle Hockey, ktorá chce založiť v prístavnom meste na severozápade USA profiligovú organizáciu, bude podľa agentúry AP pracovať ako konzultant.

Seattle 19. júna (TASR) - Bývalý tréner hokejistov Dallasu Stars a Arizony Coyotes Dave Tippett posilnil štruktúry vznikajúceho klubu NHL v Seattli. V spoločnosti Seattle Hockey, ktorá chce založiť v prístavnom meste na severozápade USA profiligovú organizáciu, bude podľa agentúry AP pracovať ako konzultant.



Seattle sa nachádza uprostred expanzného procesu. Aktuálne pracuje na renovácii KeyAreny a celé svoje úsilie smeruje k sezóne 2020/21, v ktorej by sa rád stal 32. účastníkom NHL. Komisár ligy Gary Bettman sa nedávno vyjadril, že Rada guvernérov bude hlasovať o prijatí Seattle do súťaže možno už na jeseň, zdôraznil však, že v tomto prípade neexistuje žiadny presný časový plán.



Päťdesiatšesťročný Tippett má za sebou 11-ročnú hráčsku kariéru v NHL, viac sa však zviditeľnil ako tréner. Naposledy pracoval ako hlavný kouč Arizony, "kojotov" viedol osem rokov a s klubom sa rozlúčil vlani. Jeho najväčší úspech bol postup do finále Západnej konferencie v roku 2012. Predtým šesť sezón trénoval Dallas Stars.