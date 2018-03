NHL: Tomáš Tatar prispel asistenciou k triumfu Vegas

NHL - sumáre:



NEW YORK ISLANDERS - TORONTO MAPLE LEAFS 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)



Góly: 13. Beauvillier (Eberle, Pelech), 19. Boychuk (Beauvillier, Nelson), 31. Nelson (Ladd, Pelech), 47. Tavares (Lee, Eberle) – 17. Kadri (Marner, Rielly), 28. Zajcev (Matthews, Gardiner), 38. Marner (Gardiner, Kadri), 43. Van Riemsdyk (Hainsey), 57. Matthews (Nylander, Hyman). Brankári: Gibson - Andersen, strely na bránku: 33:32, 13.018 divákov.







NEW YORK RANGERS - TAMPA BAY LIGHTNING 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)



Góly: 15. Skjei (Bučnevič, Desharnais), 49. Chytil (Zuccarello, Hayes), 57. Kreider (Zibanejad, Fast) – 24. Paquette (Miller, Sergačov), 25. Killorn (Cirelli, Hedman), 41. Miller (Hedman, Killorn), 42. Paquette (Conacher, Kunitz), 43. Point (Gourde), 59. Point (Gourde), 60. Girardi (Paquette, Kunitz). Brankári: Pavelec - Dominque, strely na bránku: 31:50, 18.006 divákov.







WASHINGTON CAPITALS - CAROLINA HURRICANES 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)



Góly: 23. Kempný (Carlson, Oshie) – 24. Ryan (Nordström, Slavin), 32. Faulk (Di Giuseppe, Ryan), 55. Aho (Zykov, Teräväinen), 58. McGinn (Staal, Williams). Brankári: Holtby - Darling, strely na bránku: 21:30, 18.506 divákov.





COLORADO AVALANCHE - CHICAGO BLACKHAWKS 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)



Góly: 19. Andrighetto (Girard), 29. Barrie (Landeskog, Rantanen), 47. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 49. Jost (Barrie, Jost), 58. Andrighetto. Brankári: Varlamov (54. Bernier) - Delia, strely na bránku: 36:33, 17.985 divákov.







ANAHEIM DUCKS - LOS ANGELES KINGS 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0 pp)



Góly: 37. Ritchie (Beauchemin, Kaše), 65. Rakell (Montour, Kaše) – 7. Doughty (Kopitar, Brown). Brankári: Gibson - Quick, strely na bránku: 33:29, 17.473 divákov.





VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ST. LOUIS BLUES 4:3 pp (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 7. Karlsson (Eakin), 14. Marchessault (Tuch, Karlsson), 37. Neal (Haula, TATAR), 61. Marchessault (Schmidt, Karlsson) – 3. Berglund (Steen, Brodziak), 17. Schenn (Schwartz, Tarasenko), 47. Thorburn (Upshall, Sundqvist). Brankári: Subban - Allen, strely na bránku: 26:24, 18.191 divákov.





Slováci v akcii:



Tomáš Jurčo (Chicago) 12:57 0 0 0 -1 2 0



Tomáš Tatar (Vegas) 14:35 0 1 1 0 0 0



/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 31. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Vegas Golden Knights nad St. Louis 4:3 po predĺžení. O dvoch bodoch pre domácich rozhodol presným zásahom v 22. sekunde predĺženia Jonathan Marchessault.Hokejisti Colorada si posilnili šance v boji o účasť v play off hladkým domácim triumfom 5:0 nad Chicagom. V drese hostí sa predstavil slovenský útočník Tomáš Jurčo, ktorý odohral necelých 13 minút s bilanciou dve strely a mínusový bod.V dôležitom súboji o vyraďovačku vyhral Anaheim doma nad Los Angeles 2:1 po predĺžení, keď v nadstavení rozhodol Rickard Rakell. Toronto triumfovalo na ľade NY Islanders 5:4, v bránke domácich sa nepredstavil Jaroslav Halák. Teoretickú šancu na play off si udržala Carolina vďaka výhre vo Washingtone 4:1. Tampa Bay je na čele Východnej konferencie po triumfe 7:3 na ľade NY Rangers, dvoma gólmi a asistenciou sa pod to podpísal Cedric Paquette.