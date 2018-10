NHL: Toronto s Marinčinom uspelo vo Winnipegu, Daňo sa pobil

Výsledky NHL:



New York Islanders - Florida 2:3 pp, Winnipeg - Toronto 2:4, Colorado - Tampa Bay 0:1, Vegas - Vancouver 2:3 pp a sn

New York 25. októbra (TASR) - Hokejisti Toronta v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom vyhrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na ľade Winnipegu 4:2. Po dvoch domácich prehrách sa tak vrátili na víťaznú koľaj a poistili si vedenie vo Východnej konferencii. Marinčin dostal šancu pri absencii Travisa Dermotta (choroba), vo svojom treťom tohtosezónnom dueli odohral v tretej obrannej dvojici Maple Leafs 13:56 min. a pripísal si dve plusky.Toronto vedie konferenciu s náskokom jedného bodu pred Tampou Bay, ktorá zvíťazila na klzisku Colorada presilovkovým gólom Nikitu Kučerova 1:0. Brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij zneškodnil 23 striel domácich, dosiahol svoj prvý shutout v sezóne a celkovo trinásty v profiligovej kariére.citoval portál nhl.com strelca štvrtého gólu "javorových listov" Johna Tavaresa.V drese Avalanche upútal nezvyčajným pästným súbojom Marko Daňo. Slovenský útočník sa v druhej tretine za stavu 0:0 pobil s Yannim Gourdem a mal v tejto konfrontácii navrch. Obaja dostali za bitku päťminútový trest. Daňo, ktorý nastúpil vo štvrtom útoku Colorada, stihol odohrať 6:36 min. a rozdal päť bodyčekov.Mike Hoffman rozhodol gólom v predĺžení o výhre Floridy na ľade New Yorku Islanders 3:2. "Panteri" sa tak bodovo dotiahli na "ostrovanov" v tabuľke Východnej konferencie.Finalista predchádzajúcej sezóny Vegas Golden Knights nestačil doma na Vancouver, ktorému podľahol 2:3 po samostatných nájazdoch. V drese "kosatiek" dvakrát skóroval Bo Horvat, rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii Markus Granlund.