NHL: Toronto si vynútilo zápas proti Chárovmu Bostonu

Postupovú možnosť nevyužil Boston v Toronte, kde prehral 1:3. Túto sériu musí rozuzliť až siedme stretnutie, v ktorom budú mať výhodu domáceho prostredia Bruins s kapitánom Zdenom Chárom.

Washington 24. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals postúpili v noci na utorok do semifinále play off Východnej konferencie NHL. V šiestom zápase 1. kola zvíťazili na ľade Columbusu Blue Jackets 6:3 aj zásluhou dvoch gólov Alexandra Ovečkina a sériu uzavreli na 4:2. Najbližšie na nich čaká Pittsburgh.



Postupovú možnosť nevyužil Boston v Toronte, kde prehral 1:3. Túto sériu musí rozuzliť až siedme stretnutie, v ktorom budú mať výhodu domáceho prostredia Bruins s kapitánom Zdenom Chárom. Ten odohral takmer 24 minút a pripísal si štyri strely na bránku. Rozhodujúci duel sa odohrá v noci na štvrtok.







1. kolo play off NHL:



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



TORONTO MAPLE LEAFS - BOSTON BRUINS 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 22. Nylander (Kadri, Zajcev), 34. Marner (Plekanec, Hainsey), 59. Plekanec (Marner, Zajcev) – 22. DeBrusk (Krejčí). Brankári: Andersen - Rask, strely na bránku: 30:33, 19.604 divákov.



/stav série: 3:3/







COLUMBUS BLUE JACKETS - WASHINGTON CAPITALS 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)



Góly: 29. Foligno (Murray, Cole), 43. Dubois (Calvert), 49. Foligno (Jenner, Bjorkstrand) – 13. Orlov (Niskanen, Stephenson), 33. Ovečkin (Orpik, Djoos), 39. Ovečkin (Carlson, Kuznecov), 44. Smith-Pelly, 46. Stephenson (Beagle, Orpik), 60. Eller (Beagle). Brankári: Bobrovskij - Holtby, strely na bránku: 38:28, 18.667 divákov.



/konečný výsledok série: 2:4, Washington postúpil do semifinále konferencie/







Slovák v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 23:56 0 0 0 0 4 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/





dvojice štvrťfinále play off NHL 2017/2018:



Východná konferencia



Washington - Pittsburgh

Tampa Bay - Boston/Toronto

Západná konferencia

Nashville - Winnipeg

Vegas - San Jose