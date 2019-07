NHL: Toronto vymenilo Zajceva a Browna do Ottawy za Ceciho a Harpura

Zajcev sa už pred niekoľkými týždňami nechal počuť, že v Toronte nie je spokojný a vynútil si odchod z klubu.

Toronto 1. júla (TASR) - Krátko pred otvorením trhu s voľnými hráčmi v zámorskej hokejovej NHL sa dvaja kanadskí rivali dohodli na hromadnej výmene hráčov. Toronto získalo z Ottawy obrancov Codyho Ceciho, Bena Harpura, centra Aarona Luchuka a voľbu v 3. kola draftu, opačným smerom putovali ruský zadák Nikita Zajcev, útočník Connor Brown a krídelník Michael Carcone. Informovala o tom agentúra AP.



Zajcev sa už pred niekoľkými týždňami nechal počuť, že v Toronte nie je spokojný a vynútil si odchod z klubu. Spolu so sebou berie do Ottawy aj svoj 4,5-miliónový kontrakt, ktorý bude platiť až do konca sezóny 2023/2024. Ceci má štatút obmedzeného voľného hráča a Maple Leafs sa s ním ešte budú musieť dohodnúť na novej zmluve. Dvasdaťpäťročný kanadský bek, ktorý v minulej sezóne nazbieral v drese Senators 26 bodov (7+19) v 74 stretnutiach, má právo prihlásiť sa aj na arbitráž.