NHL: Toronto získalo Muzzina, do LA poslalo dvoch hráčov

Los Angeles 29. januára (TASR) - Klub zámorskej NHL Toronto Maple Leafs získal do svojich služieb obrancu Jakea Muzzina z Los Angeles Kings. Opačným smerom putovali útočník Carl Grundström, práva na nepodpísaného beka Seana Durziho a výber v 1. kole nasledujúceho draftu.



Dvadsaťdeväťročný Kanaďan Muzzin by sa mal zaradiť medzi opory zadných radov Maple Leafs. Zmluvu má do konca sezóny 2019/20 vo výške štyri milióny dolárov za rok. V prebiehajúcom ročníku odohral za LA 50 stretnutí s bilanciou štyri góly, 17 asistencií, 33 trestných minút a desať "plusiek".



Do NHL ho draftoval v roku 2007 zo 141. miesta Pittsburgh, ale za "tučniakov" si nikdy nezahral. Prvé minúty v profilige začal zbierať v sezóne 2010/11 v drese Kings a v klube zostal až doteraz. V jeho drese odohral 496 zápasov základnej časti a nazbieral 213 bodov (51+162), v play off pridal 50 štartov a 20 bodov (7+13). V roku 2014 získal Stanleyho pohár, s Kanadou má zlato z MS 2015 i Svetového pohára.



Dvadsaťjedenročného Grundströma si vybralo Toronto v roku 2016 z 57. miesta draftu, no v NHL si ešte nezahral. V prebiehajúcom ročníku nastúpil za farmu Toronto Marlies v AHL na 42 duelov s bilanciou 29 bodov (13+16). O rok mladší Durzi pôsobí v OHL a v 26 zápasoch získal 28 bodov.