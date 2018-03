V Kanade zomrel ázijský priekopník v NHL Larry Kwong, mal 94 rokov

Kwong sa narodil v kanadskej provincii Britská Kolumbia, kde obliekal dres tímu Vernon Hydrophones a potom hral za Trail Smoke Eaters.

Ottawa 20. marca (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v kanadskom Calgary prvý hokejista ázijského pôvodu, ktorý si zahral v zámorskej profilige NHL Larry Kwong.



Kwong odohral 13. marca 1948 v drese New Yorku Rangers jedno striedanie v zápase s Montrealom Canadiens. Po epizódnej účasti v NHL pôsobil vo farmárskom tíme "jazdcov" New Yorku Rovers, kde bol v sezóne 1947-1948 najviac bodujúcim hráčom tímu.



Kwong sa narodil v kanadskej provincii Britská Kolumbia, kde obliekal dres tímu Vernon Hydrophones a potom hral za Trail Smoke Eaters. Po pôsobení v Rangers strávil niekoľko sezón v quebeckej seniorskej lige, vyskúšal aj ligy v Anglicku a vo Švajčiarsku, kde pôsobil aj ako tréner. V roku 2013 ho uviedli do Siene slávy v Britskej Kolumbii.