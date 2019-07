NHL: Vasilevskij predĺžil zmluvu s Tampou Bay do roku 2028

Dvadsaťpäťročný Vasilevskij pôsobí v Tampe Bay od svojho vstupu do profiligy v roku 2014 a v uplynulej sezóne si prevzal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže.

New York 29. júla (TASR) - Ruský hokejový brankár Andrej Vasilevskij podpísal nový osemročný kontrakt s klubom zámorskej NHL Tampa Bay Lightning v hodnote 76 miliónov dolárov.



Dvadsaťpäťročný Vasilevskij pôsobí v Tampe Bay od svojho vstupu do profiligy v roku 2014 a v uplynulej sezóne si prevzal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže. Podľa novej zmluvy, ktorá vojde v platnosť v sezóne 2020/21, zarobí priemerne 9,5 milióna dolárov. Prvý rok to bude dokonca 12 miliónov a tak sa stane tretím najlepšie plateným brankárom v súťaži za Careym Priceom a Sergejom Bobrovským.



Podľa nového kontraktu dostane veľkú časť peňazí v podobe bonusov, v rámci zmluvného platu mu pôjde do peňaženky menej ako polovica z celkovej sumy, dokopy 31,5 milióna dolárov. Vasilevskému mal vypršať doterajší trojročný kontrakt v celkovej hodnote 10,5 milióna dolárov na budúce leto.



"Sme veľmi hrdí na to, že sme s Andrejom predĺžili zmluvu na ďalších osem rokov. Odkedy k nám prišiel, ukazuje vysokú pracovnú morálku a profesionalizmus na ľade i mimo neho," portál TSN citoval generálneho manažéra Ligtning Juliena BriseBoisa.



Vasilevskij pomohol v uplynulej sezóne Tampe k zisku Prezidentskej trofeje, no veľký adept na víťazstvo Stanelyho pohára pohorel už v prvom kole play off, keď nestačil na Columbus Blue Jackets.



Tampa si poistila ďalšieho z lídrov tímu na roky dopredu. Aspoň do sezóny 2023/24 majú s klubom zmluvy aj Nikita Kučerov, Steven Stamkos, Victor Hedman, Ryan McDonagh, Yanni Gourde a Tyler Johnson.