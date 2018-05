NHL: Vedenie súťaže udelí trofej, jej držiteľ nemusí byť z profiligy

Novú trofej prvýkrát udelia 20. júna počas slávnostného galavečera v Las Vegas.

New York 9. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL predstavilo novú individuálnu trofej. Ňou si zároveň uctí prínos Willieho O'Reeho, prvého hráča tmavej pleti v súťaži. Šancu získať Willie O'Ree Community Hero Award budú mať nielen hráči, ale prakticky ktokoľvek, kto využíva hokej ako spôsob na budovanie charakteru a dôležitých životných zručností pre pozitívne rodinné prostredie.



Novú trofej prvýkrát udelia 20. júna počas slávnostného galavečera v Las Vegas. Jej držiteľom môže, no nemusí byť hráč alebo iný činovník NHL, ale do úvahy pripadajú aj hráči iných líg, majitelia klubov, dobrovoľníci, tréneri či rodičia. Verejnosť má do 1. júna možnosť nahlasovať kandidátov, z ktorých komisia vyberie troch hlavných a v Las Vegas následne zverejní meno držiteľa ocenenia.