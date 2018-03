NHL: Vegas Golden Knights doma padli s Devils

Výsledky:



Toronto - Dallas 6:5 pp a sn,

NY Rangers - Pittsburgh 4:3 pp,

Edmonton - San Jose 3:4 pp,

Anaheim - Vancouver 3:0,

Vegas - New Jersey 3:8 (za domácich T. TATAR 0+1)

New York 15. marca (TASR) - Ani asistencia slovenského hokejového útočníka Tomáša Tatara nepomohla jeho Vegas Golden Knights k domácemu úspechu v zápase zámorskej NHL s New Jersey Devils. "Diabli" v noci na štvrtok v T-Mobile Arene zvíťazili vysoko 8:3. Tatar odohral vyše 17 minút, okrem asistencie zaknihoval až 4 mínusové body, 2 strely a 2 trestné minúty.Nedarilo sa ani Edmontonu so slovenským obrancom Andrejom Sekerom, Oilers doma prehrali so San Jose Sharks 3:4 po predĺžení. Sekera strávil na ľade vyše 17 minút.Toronto doma zdolalo Dallas 6:5 po nájazdoch, tretím hetrikom v kariére sa prezentoval útočník James van Riemsdyk. Maple Leafs na domácom Ľade ťahajú rekordnú sériu 11 víťazných zápasov. Dvojnásobný obhajca titulu Pittsburgh prehral na ľade New York Rangers 3:4 po predĺžení, rozhodol o tom Mika Zibanejad gólom na 3:3 v 57. minúte, resp. presným zásahom v predĺžení. Jedenásť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času nepremenil trestné strieľanie ruský útočník Pens Jevgenij Malkin.