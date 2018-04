NHL: Vegas s Tatarom zdolal LA po 2. predĺžení

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - druhý zápas:



Pittsburgh - Philadelphia 1:5



/stav série: 1:1/



štvrťfinále Západnej konferencie - druhé zápasy:



Winnipeg - Minnesota 4:1



/stav série: 2:0/



Vegas - Los Angeles 2:1 po dvojnásobnom predĺžení



/stav série: 2:0/

New York 14. apríla (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v druhom súboji 1. kola play off NHL doma nad Los Angeles Kings 2:1 až po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. Hrdinom stretnutia bol fínsky center Erik Haula, ktorý v 96. minúte ukončil maratónsky duel a strelil víťazný gól. Z triumfu sa tešil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý v drese nováčika odohral 18:24 min., vyslal dve strely a rozdal až osem bodyčekov. Tretí zápas je na programe v noci na nedeľu v LA.Philadelphia zvíťazila v noci na sobotu na ľade obhajcu titulu Pittsburghu Penguins jednoznačne 5:1.sa tak vydaril reparát po debakli 0:7 v prvom zápase a vyrovnali stav série na 1:1. Tretí duel je na programe vo Philadelphii v nedeľu o 21.00 SELČ.V sérii štvrťfinále Západnej konferencie vedie Winnipeg nad Minnesotou už 2:0 na zápasy. Jets zvládli aj druhý domáci súboj a zdolali Wild 4:1.rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, v ktorej strelili tri góly, presadili sa v nej Paul Šťastný, Andrew Copp a Patrik Laine. Do zostavy Winnipegu sa opäť nezmestil slovenský útočník Marko Daňo.