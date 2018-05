NHL: Vegas v zostave s Tatarom zvíťazil, Tampa zdolala Boston

Sumáre 2. kola play off NHL

semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - BOSTON BRUINS 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: 12. Gourde (Point, Sergačov), 31. Johnson (Point, Palát), 55. Palát (Point), 60. Point (Hedman) – 19. McAvoy (Bergeron, Marchand), 56. Krug (Pastrňák, Marchand). Brankári: Vasilevskij - Rask, strely na bránku: 31:20, 19.092 divákov.



/stav série: 1:1/







semifinále Západnej konferencie - 3. zápas:



SAN JOSE SHARKS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:4 pp (0:0, 1:3, 2:0 - 0:1)



Góly: 27. Meier (Tierney, Bödker), 48. Kane, 59. Hertl (Braun, Labanc) – 30. Miller (Neal, Perron), 34. Marchessault (Tuch, Smith), 35. Smith (Karlsson, Marchessault), 69. Karlsson (Neal, Marchessault). Brankári: Jones - Fleury, strely na bránku: 42:33, 17.562 divákov.



/stav série: 1:2/







Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 25:33 0 0 0 +1 1 0



Tomáš Tatar (Vegas) 12:57 0 0 0 0 1 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 1. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v druhom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL nad Bostonom Bruins 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Kanadský centerBrayden Point zaznamenal gól a tri asistencie. Kapitán "medveďov" Zdeno Chára si pripísal na konto plusový bod.Vegas Golden Knights v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v treťom dueli play off Západnej konferencie na ľade San Jose Sharks 4:3 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 2:1. O triumfektorí v tretej tretine prišli o náskok 3:1, rozhodol v 69. minúte švédsky krídelník William Karlsson.