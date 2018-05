NHL: Vegas zdolal v 4. dueli Winnipeg a je krok od postupu do finále

Finále Západnej konferencie - 4. zápas:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WINNIPEG JETS 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 3. Karlsson (Marchessault, Smith), 31. Nosek (Bellemare, Sbisa), 54. Smith – 30. Laine (Byfuglien, Wheeler), 46. Myers (Roslovic). Brankári: Fleury - Hellebuyck, strely na bránku: 29:37, 18.697 divákov.

/stav série: 3:1/

Las Vegas 19. mája (TASR) - Hokejistom Vegas Golden Knights chýba už iba krôčik k postupu do finále play off NHL. V noci na sobotu zdolali vo štvrtom zápase finále Západnej konferencie na domácom ľade Winnipeg Jets 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:1. Ligový nováčik môže spečatiť svoj postup už v nedeľu, piaty duel je na programe o 21.00 SELČ vo Winnipegu.Víťazný gól "zlatých rytierov" strelil za stavu 2:2 sedem minút pred koncom Reilly Smith. Dvadsaťsedemročný krídelník skóroval z úniku po tom, čo Dustinovi Byfuglienovi ušiel puk pri strele na útočnej modrej čiare.tešil sa Smith. Ten v nájazde ukážkovo zavesil do bližšieho horného rohu, puk sa odrazil do siete od hornej žŕdky.opísal Smith rozhodujúci moment.Knights poslal už v 3. minúte do vedenia William Karlsson v presilovej hre, v polovici duelu strelil premiérový gól v play off český útočník Tomáš Nosek. Hostia dokázali v oboch prípadoch odpovedať, keď sa strelecky presadili Patrik Laine v početnej výhode a zadák Tyler Myers. Na Smithov zásah však už Jets nevedeli reagovať. Ocitli sa tak vo veľmi ťažkej pozícii. New Jersey Devils sú dosiaľ jediný tím v profiligovej histórii, ktorý dokázal postúpiť z konferenčného finále, hoci v ňom prehrával 1:3 na zápasy. V roku 2000 takýmto spôsobom otočili sériu s Philadelphiou Flyers.povedal pre zámorské médiá brankár "tryskáčov" Connor Hellebuyck, ktorý predviedol 26 úspešných zákrokov.dodal.Brankár Vegas Marc-Andre Fleury prispel k výhre 35 úspešnými zákrokmi. Svoje mužstvo priviedol k trom víťazným zápasom za sebou, pričom v nich inkasoval dokopy iba päť gólov.poznamenal Fleury. Jeho spoluhráč Jonathan Marchessault vďaka asistencii pri prvom góle vyrovnal ligový rekord v počte bodov hráča v drese tímu, ktorý absolvuje prvé play off v histórii. Napodobnil Judea Drouina (1975, Islanders) a Igora Larionova (1994, Sharks), ktorí nazbierali rovnako 18 bodov. Slovenský útočník Tomáš Tatar chýbal v zostave Golden Knights, vytlačil ho z nej uzdravený David Perron. Za Jets opäť nenastúpil Marko Daňo.