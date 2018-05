VIDEO: NHL: Vegas zdolalo v prvom finále Washington, rozhodol Nosek

Prvý zápas finálovej série play off NHL (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/:







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - WASHINGTON CAPITALS 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)



Góly: 8. Miller (Haula), 19. Karlsson (Smith, Engelland), 24. Smith (Engelland, Marchessault), 43. Reaves, 50. Nosek (Theodore), 60. Nosek (Perron) – 15. Connolly (Kempný, Burakovsky), 16. Bäckström (Oshie, Vrána), 29. Carlson (Oshie, Bäckström), 42. Wilson (Ovečkin, Kuznecov). Rozhodovali: Joannette, McCauley – MacPherson, Murray, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 18.575 divákov.



Vegas: Fleury – Schmidt, McNabb, Theodore, Engelland, Sbisa, Miller – Smith, Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Tuch – Carpenter, Eakin, Perron – Nosek, Bellemare, Reaves



Washington: Holtby – Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik – Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson



/stav série: 1:0/

Vegas 29. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zdolali v noci na utorok v prvom súboji finále play off NHL Washington Capitals 6:4 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazné zápasy.Na ľade T-Mobile Arény v Las Vegas to bola od začiatku vyrovnaná partia, pričom oba tímy boli ofenzívne naladené. Ani jeden z nich si dlho nedokázal vypracovať viac ako gólový náskok. Hrdinom zápasu sa nakoniec stal český útočník Tomáš Nosek, ktorý v 50. minúte poslal Vegas do vedenia 5:4 a v 60. definitívne rozhodol.Slovenský útočník Tomáš Tatar sa opäť nedostal do zostavy Golden Knights a zápas sledoval len z tribúny.Záverečné boje o Stanleyho pohár pokračujú druhým duelom v noci na štvrtok opäť na ľade "zlatých rytierov".Rozprávka Vegas tak pokračuje a vo svojej premiérovej sezóne v NHL sa hráči z "mesta hriechu" ujali vedenia aj vo finále. V utorňajšom zápase ukázali opäť výborný tímový výkon a kvalitu naprieč celým kádrom. O šesť gólov sa podelili dokopy piati hráči, pričom Nosek i Ryan Reaves hrajú až vo štvrtej, takzvanej checking line.povedal strelec gólu na 4:4 Reaves.Domác Marc-Andre Fleury pustil za svoj chrbát štyri z 28 striel, jeho náprotivok Braden Holtby päť z 33 pokusov.Tréner Washingtonu Barry Trotz nebol spokojný s výkonom svojich zverencov.citovala ho stránka nhl.com.Washington ani Vegas Golden Knights ešte nikdy nezískali Stanleyho pohár. Capitals hrajú svoju druhú finálovú sériu v histórii, nováčik sa do nej dostal už v premiérovej sezóne. Historické štatistiky hrajú do karát "rytierom", pretože v 61 zo 78 prípadov (od roku 1939) klub, ktorý vyhral prvý duel finále, nakoniec vyhral aj slávnu trofej.Ako poslednému sa podarilo získať titul napriek prehre v úvodnom finále Bostonu v roku 2011. S Vancouverom dokonca prehrával 0:2 na zápasy, ale nakoniec vyhral 4:3.Finálová séria odštartovala veľkolepou predzápasovou šou v T-Mobile Aréne v Las Vegas. Duel sa hral od úvodných minút vo vysokom tempe, oba tímy boli ofenzívne naladené a diváci si prišli na svoje. Už v prvej tretine videli dramatickú zápletku, pekné akcie, tvrdé súboje a najmä štyri góly. Prvý zásah finálovej série strelili "rytieri", keď vo 8. mieste potrestali vylúčenie Burakovského. Haula nabil na modrú Millerovi a jeho delovka príklepom zapadla k pravej žŕdke - 1:0. V 13. minúte mohli zvýšiť Marchessault i Nosek, ale Holtby svojich spoluhráčov podržal a tí mu to vzápätí vrátili. V 15. minúte vystrelil z diaľky Kempný a Connolly šikovne tečoval puk za bezmocného Fleuryho. O 42 sekúnd neskôr bolo už 2:1 pre hostí. Oshie prešiel poza bránku, strela mu síce nevyšla, no prihral nekrytému Bäckströmovi a ten prekonal brankára bekhendom. Ani tento stav však dlho nevydržal. Smithova strela v 19. minúte sa odrazila od mantinelu za bránkou k voľnému Karlssonovi a ten doklepol puk do nekrytej siete - 2:2.Holtby si v úvode druhej tretiny pripísal výborné zákroky pri strelách obrancov Millera a Engellanda, ale v 24. minúte inkasoval tretíkrát. Vôbec mu nepomohli obrancovia, ktorí pustili domácich k odrazeným pukom, a po prihrávke Engellanda sa presadil Smith - 3:2. V ďalších minútach zatlačili hostia a Fleury musel hasiť pri šanciach Burakovského, Ovečkina, Kuznecova i Vránu. Tlak Washingtonu slávil úspech v 29. minúte. Carlson si výborne nakorčuľoval medzi kruhy, vymenil si puk s Oshiem, ktorý mu ho vrátil zadovkou, čo zaskočilo obranu i Fleuryho a tak najproduktívnejší obranca základnej časti NHL pohodlne zakončil do odkrytej siete - 3:3. Capitals mohli ísť do vedenia v 34. minúte pri presilovke a opäť zásluhou Carlsona. Jeho tvrdú strelu vyrazil Fleury len s veľkou námahou.Hráčom z hlavného mesta sa to podarilo hneď na začiatku tretieho dejstva, keď si Wilsonovu strelu nešťastne zrazil do bránky Fleury. Vedenie im však vydržalo len minútu a pol a opäť bolo vyrovnané. Nosek sa snažil ešte z uhla prekvapiť Holtbyho, puk sa poodrážal až na hokeju Reavesa a ten trafil ľavý horný roh bránky - 4:4. V 46. minúte napálil Smith do žŕdky a vzápätí ostal po ostrom súboji na ľade otrasený Marchessault. Po chvíli sa pozviechal na nohy, no zamieril rovno do šatne. Pri následnej hre 4 na 4 si ani jeden tím výraznejšie šance nevypracoval. V 50. minúte sa dostali do vedenia opäť domáci hráči, keď sa zblízka presadil Nosek - 5:4. Washington otvoril hru, snažili sa o vyrovnávajúci gól, no mal problémy s prechodom cez dobrú obranu Vegas v strednom pásme. Navyše "rytieri" neustále hrozili z brejkov a v 57. minúte mohol rozhodnúť Marchessault. Holtby sa dostal z bránky približne dve minúty pred koncom, ale ani power play Washingtonu gól nepriniesla. Pár sekúnd pred koncom upravil do prázdnej bránky na 6:4 Nosek.