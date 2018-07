NHL: Vesey podpísal s Rangers dvojročný kontrakt a vyhol sa arbitráži

Dvadsaťpäťročný krídelník pôsobil v profilige iba v drese jazdcov a v dvoch sezónach odohral 159 duelov základnej časti s bilanciou 33 gólov a 22 asistencií.

New York 18. júla (TASR) - Americký hokejový útočník Jimmy Vesey sa dohodol s klubom zámorskej NHL New York Rangers na novom dvojročnom kontrakte a vyhol sa tak arbitráži.



Dvadsaťpäťročný krídelník pôsobil v profilige iba v drese "jazdcov" a v dvoch sezónach odohral 159 duelov základnej časti s bilanciou 33 gólov a 22 asistencií. V 12 zápasoch play off pridal päť bodov (1+4). V 3. kole draftu v roku 2012 si ho pôvodne vybral Nashville, ale za "predátorov" neodohral ani jeden duel.