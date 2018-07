NHL: Vojnov dostal zelenú k návratu do súťaže

Vojnov obliekal v rokoch 2011-2015 dres Los Angeles Kings, s ktorým dvakrát získal Stanleyho pohár. V roku 2014 sa však prevalila na verejnosť správa o napadnutí partnerky Marty Varlamovovej.

Los Angeles 3. júla (TASR) - Súd v Los Angeles zrušil rozsudok nad ruským hokejistom Vjačeslavom Vojnovom, ktorý si v minulosti odsedel dva mesiace vo väzení za napadnutie partnerky. Dvadsaťosemročnému obrancovi sa tak otvorila cesta k návratu do NHL.



Vojnov obliekal v rokoch 2011-2015 dres Los Angeles Kings, s ktorým dvakrát získal Stanleyho pohár. V roku 2014 sa však prevalila na verejnosť správa o napadnutí partnerky Marty Varlamovovej. Tá nechcela hokejistu žalovať a ani v jeho prípade svedčiť, no sudca v prvej polovici decembra rozhodol, že existuje dostatok dôkazov proti hráčovi a začal proti nemu konanie. Vojnov mal napadnúť partnerku v októbri 2014 v dome v Redondo Beach, pričom jej mal spôsobiť zranenia v oblasti obočia, líca a krku. Podľa obžaloby ju udrel, škrtil a sotil do televízneho prijímača. Po incidente ho zatkla polícia. Podľa zverejnenej výpovede ošetrujúcej zdravotnej sestry jej vtedy Varlamovová priznala, že ju hokejista nebil prvýkrát.



Účastník ZOH 2014 v Soči sa potom na súde v Torrance priznal, že sa vo vzťahu k Varlamovovej dopustil prečinu ublíženia na zdraví. Sudca jeho vyhlásenie prijal a naparil hráčovi 90 dní väzenia a k tomu trojročnú podmienku. Vojnov bol počas celého procesu oficiálne suspendovaný svojím klubom i vedením NHL. Napokon si odsedel dva mesiace vo väzení, zvyšok trestu mu odpustili. Po uplynutí trestu čakal Vojnova prisťahovalecký súd a hrozilo mu vyhostenie z USA. Napokon sa rozhodol dobrovoľne odísť do vlasti. Povolenie mu k tomu dal aj imigračný súd. V KHL hral tri sezóny za SKA Petrohrad. Najnovšie však prejavil záujem vrátiť sa do NHL, potreboval však súhlas príslušných orgánov, že môže vstúpiť na územie USA. Jeho status ešte bude posudzovať vedenie zámorskej súťaže, uviedla agentúra AP.