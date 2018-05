NHL: Nováčikovia Vrána a Connor rozhodli o triumfoch Capitals a Jets

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas



WASHINGTON CAPITALS - PITTSBURGH PENGUINS 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Góly: 19. Carlson (Kuznecov, Oshie), 19. Connolly (Vrána, Eller), 41. Kuznecov (Vrána, Niskanen), 56. Vrána (Ovečkin, Kuznecov), 59. Oshie, 60. Eller – 3. Oleksiak (Brassard, Schultz), 25. Crosby (Kessel, Schultz), 28. Hörnqvist (Malkin, Kessel). Brankári: Holtby - Murray, strely na bránku: 32:39, 18.506 divákov.

/stav série: 3:2/



semifinále Západnej konferencie - 5. zápas



NASHVILLE PREDATORS - WINNIPEG JETS 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

Góly: 32. Weber, 38. Johansen – 28. Šťastný (Laine, Ehlers), 33. Connor (Wheeler, Scheifele), 35. Byfuglien (Tanev, Lowry), 38. Connor (Wheeler, Byfuglien), 41. Scheifele (Connor, Wheeler), 47. Perreault (Ehlers). Brankári: Rinne (47. Saros) - Hellebuyck, strely na bránku: 40:32, 17.513 divákov.

/stav série: 2:3/

New York 6. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zdolali v piatom súboji semifinále play off Východnej konferencie NHL na domácom ľade dvojnásobného obhajcu Pittsburgh Penguins 6:3 a ujali sa vedenia v sérii 3:2. Séria sa teraz presúva do Pittsburghu, šiesty zápas je na programe v noci na utorok o 1.00 SELČ. V drese víťazov sa stal mužom zápasu 22-ročný český nováčik Jakub Vrána, ktorý sa z tretej formácie posunul do prvej a najprv dvakrát asistoval a potom strelil aj víťazný gól Caps.Domáci rozhodli o svojom víťazstve štyrmi presnými zásahmi v tretej tretine.povedal Vrána podľa portálu nhl.com. Český útočník je len štvrtým nováčikom v drese Washingtonu, ktorý si pripísal tri body v jednom zápase play off."Tučniaci" dostali šesť gólov v jednom dueli vyraďovacej fázy prvýkrát od roku 2013.vyhlásil tréner Pens Mike Sullivan.V druhom súboji dokázal Winnipeg triumfovať na ľade Nashvillu 6:2 a po piatom zápase semifinále Západnej konferencie vedú Jets v sérii 3:2 na zápasy. Šiesty duel sa uskutoční v noci na utorok na ľade Winnipegu (3.30 SELČ). Dvoma gólmi a asistenciou dostal víťaza Prezidentskej trofeje na pokraj vyradenia Kyle Connor.Dvadsaťjedenročný krídelník je prvým nováčikom v histórii Jets, a tiež predošlého klubu Atlanty Trashers, ktorý získal tri body v jednom v zápase play off.uviedol Connor.Obranca hosťujúceho tímu P. K. Subban si nepripúšťa, že by sa po nasledujúcom zápase vo Winnipegu sezóna pre "predátorov" skončila.