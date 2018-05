NHL: Washington po 20 rokoch do finále, Ovečkin: Čakali sme tak dlho

Play off NHL



Finále Východnej konferencie - 7. zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - WASHINGTON CAPITALS 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 2. Ovečkin (Kuznecov, Wilson), 29. Burakovsky, 37. Burakovsky (Carlson), 57. Bäckström. Brankári: Holtby - Vasilevskij, strely na bránku: 29:23, 19.092 divákov.



/konečný stav série: 3:4, do finále Stanleyho pohára postúpil Washington/

New York 24. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu si zahrajú vo finále Stanleyho pohára. Capitals zvíťazili v rozhodujúcom siedmom dueli finále Východnej konferencie play off zámorskej NHL na ľade Tampy Bay Lightning jednoznačne 4:0 a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy. V boji o trofej narazia na Vegas v kádri so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom, Golden Knights sa dostali do finále hneď vo svojej premiérovej sezóne v profilige.si zahrajú o triumf v elitnej súťaži prvýkrát po 20 rokoch. V sezóne 1997/98 prehral tím z hlavného mesta USA, ktorý sa mohol spoľahnúť aj na góly slovenského kanoniera Petra Bondru, vo finále s Detroitom hladko 0:4 na zápasy.vyznal sa pre zámorské médiá kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin.Práve ruský ostrostrelec nasmeroval hostí k víťazstvu v rozhodujúcom dueli, keď skóroval už v 62. sekunde. V druhej tretine dvoma gólmi navýšil náskok Capitals švédsky krídelník Andre Burakovsky a triumf zavŕšil v 57. minúte pri power play do prázdnej bránky Nicklas Bäckström.tešil sa Bäckström.Oporou Capitals bol opäť brankár Braden Holtby, ktorý zastavil všetkých 29 striel domácich a zaznamenal druhý shutout za sebou. Lightning v základnej časti nastrieľali najviac gólov, proti Washingtonu sa však nepresadili záverečných 159 minút a 27 sekúnd série, teda takmer osem tretín.Slovenský brankár Peter Budaj ani obranca Erik Černák nedostali šancu v zostave Lightning.