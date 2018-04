NHL: Washington zdolal Pittsburgh, Nashville zvíťazil nad Winnipegom

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Washington - Pittsburgh 4:1 /stav série: 1:1/





semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Nashville - Winnipeg 5:4 pp /stav série: 1:1/

New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili v druhom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL nad Pittsburghom Penguins 4:1 a vyrovnali stav série na 1:1. O triumf Caps nad dvojnásobnými obhajcami Stanleyho pohára sa gólmi zaslúžili Alexander Ovečkin, Jakub Vrána, Brett Connolly a Nicklas Bäckström. Tretí duel je na programe v noci na stredu v Pittsburghu.Nashville zvíťazil v druhom stretnutí semifinále play off Západnej konferencie nad Winnipegom 5:4 po dvojnásobnom predĺžení a vyrovnal stav série na 1:1. Víťazný gól Predators strelil v 86. minúte švajčiarsky krídelník Kevin Fiala. V zostave Jets opäť chýbal slovenský útočník Marko Daňo. Hontom nepomohol ani produktívny kanadský center Mark Scheifele, ktorý si rovnako ako v prvom zápase pripísal na konto dva góly a pridal aj asistenciu.Washington položil základ úspechu v prvej tretine, v ktorej si vytvoril dvojgólový náskok. Skóre otvoril už po 86 sekundách Ovečkin svojím siedmym presným zásahom vo vyraďovacích bojoch.citovala slová ruského kanoniera agentúra AP.Brankár Washingtonu Braden Holtby kryl 32 z 33 striel a poradil si i s vyloženými šancami Sidneyho Crosbyho a Jakea Guentzela. Hostia sa v tretej tretine vehementne dožadovali druhého gólu po strele Patrica Hornqvista, no ani opakované zábery nepotvrdili, že puk bol za bránkovou čiarou.priznal Hornqvist.V dueli medzi Nashvillom a Winnipegom Scheifele svojím druhým gólom v 59. minúte dostal zápas do predĺženia, no v ňom sa presadili držitelia Prezidentskej trofeje pre víťaza základnej časti NHL.zdôraznil fínsky brankár v službách Predators Pekka Rinne, ktorý zaznamenal 46 úspešných zákrokov, čo je jeho doterajšie maximum v play off.Sheifeleho mrzelo, že Winnipeg v extra čase nedokázal strhnúť víťazstvo na svoju stranu.uviedol Kanaďan pre oficiálnu stránku profiligy.