NHL: Washington zdolal v 4. finále Vegas a Stanley Cup má na dosah

Štvrtý zápas finálovej série play off NHL:



WASHINGTON CAPITALS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Góly: 10. Oshie (Kuznecov, Bäckström), 17. Wilson (Kuznecov), 20. Smith-Pelly (Ovečkin, Niskanen), 36. Carlson (Kuznecov, Oshie), 54. Kempný (Bäckström, Oshie), 59. Connolly (Bäckström, Kuznecov) - 46. Neal (Haula, Miller), 53. Smith (Marchessault, Sbisa). Rozhodovali: Sutherland, Rooney – Devorski, Amell, vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše: Oshie 10 min za nešportové správanie - Engelland a Reaves 10 min za nešportové správanie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 18.506 divákov.



Washington: Holtby – Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik – Wilson, Kuznecov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson

Vegas: Fleury – Schmidt, McNabb, Engelland, Theodore, Miller, Sbisa – Smith, Karlsson, Marchessault – Neal, Haula, Tuch - TATAR, Eakin, Carpenter - Reaves, Bellemare, Nosek



/stav série: 3:1/

Washington 5. júna (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals zdolali v noci na utorok vo štvrtom súboji finále play off NHL na domácom ľade nad Vegas Golden Knights 6:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak vedú 3:1 a na zisk Stanleyho pohára im stačí už len jeden triumf. V drese hostí sa predstavil aj slovenský útočník Tomáš Tatar.Hráči z hlavného mesta USA položili základ svojho víťazstva už v úvodnej tretine, ktorú vyhrali 3:0. V druhej pridali ďalší gól a aj keď sa Vegas podarilo znížiť na 2:4, Capitals nedovolili žiadnu drámu a v závere odpovedali ďalšími dvomi presnými zásahmi.Slovenský útočník Tomáš Tatar sa prvýkrát prebojoval do zostavy Golden Knights a splnil tak podmienku, aby bolo v prípade triumfu Vegas jeho meno vyryté na Stanleyho pohári. Na to potreboval odohrať za tím aspoň 41 zápasov v základnej časti (po výmene z Detroitu ich odohral za Knights len 20), alebo nastúpiť aspoň na jeden súboj finálovej série. V noci na utorok strávil na ľade 12:37 minút a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, dva hity a jeden plusový bod.povedal pre nhl.com kapitán Capitals Alexander Ovečkin.Spolu so svojimi spoluhráčmi je už veľmi blízko k zisku premiérového Stanleyho pohára v histórii Washingtonu. Capitals hrajú svoju druhú finálovú sériu, v prvej v sezóne 1997/98 prehrali s Detroitom Red Wings 0:4 na zápasy. V histórii NHL sa stalo iba raz, že klub, ktorý viedol vo finálovej sérii 3:1, nakoniec neoslavoval titul. "Podarilo" sa to "červeným krídlam" v roku 1942.Výborný výkon predviedol opäť Jevgenij Kuznecov, ktorý sa zaskvel štyrmi asistenciami. Líder produktivity celej play off tak nazbieral v 23 dueloch už 31 bodov (12+19).pochválil ho Ovečkin. Nicklas Bäckström pridal tri asistencie a T.J. Oshie gól a dve prihrávky.Caps ťažili aj z výborného výkonu brankára Bradena Holtbyho, ktorý zlikvidoval 28 striel a obetavej defenzívy, tá zablokovala ďalších 24 pokusov súpera.povedal obranca Capitals Matt Niskanen.krútil hlavou tréner "zlatých rytierov" Gerard Gallant.dodal hlavný kormidelník.Útočník Vegas James Neal si vyčítal svoje zakončenie z úvodu stretnutia, keď namiesto odkrytej siete trafil len do žŕdky.sypal si popol na hlavu.povedal o Nealovej šanci Holtby.Záverečné boje o Stanleyho pohár pokračujú piatym duelom, ktorý je vo Vegas na programe v noci na piatok opäť o 2.00 SELČ.V štvrtom zápase si odkrútil svoju finálovú premiéru slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý sa predstavil na krídle tretieho útoku spolu s Eakinom a Carpenterom.Úvodná tretina sa začala veľkým náporom Vegas. Prvú šancu mal už v 2. minúte hosťujúci Haula, keď trafil bránkovú konštrukciu, následne tesne minul Holtbyho bránku Smith a v 5. minúte premárnil ďalšiu tutovku pri presilovke Neal, keď si dlho spracovával neposlušný puk. Hráči Washingtonu sa potom oklepali a prebrali taktovku nad úvodnou tretinou. Veľmi im pomohol prvý gól, o ktorý sa postaral v 10. minúte v početnej výhode Oshie, keď dorazil do odkrytej siete strelu Kuznecova. Center prvej lajny mal prsty aj v druhom zásahu v 17. minúte. Nakorčuľoval si za bránku, odkiaľ našiel medzi kruhmi voľného Wilsona a ten strelou zápästím zvýšil na 2:0. Dvadsať sekúnd pred prvou prestávkou navyše pridal tretí gól Smith-Pelly a Washington položil základ tretieho triumfu vo finálovej sérii.Aj do druhého dejstva nastúpili mierne aktívnejšie hráči hostí, no opäť mali problémy v koncovke. Nádejné šance skončili na pokazených záverečných prihrávkach, nedôrazných strelách alebo výbornom Holtbym. Nič na tom nezmenila ani presilovka po vylúčení Carlsona v 26. minúte. Krátko po nej mal veľkú šancu pri brejku Kempný, no nedokázal upratať do siete strelu Smitha-Pellyho. Vzápätí na druhej strane zazvonila žŕdka po strele McNabba a Carpenter dorážal len do Holtbyho. V 36. minúte sa ale už skóre menilo pri ďalšej presilovke Washingtonu. Oshie vybojoval puk za bránkou, prihral Kuznecovovi, ten nabil Carlsonovi a jeho tvrdá strela skončila v pravom hornom rohu Fleuryho bránky - 4:0.Hostia z Vegas zaznamenali kontaktný gól až v 46. minúte krátko po konci presilovej hry, keď sa zblízka presadil Neal. O ďalších šesť minút sa podarilo znížiť na 2:4 Smithovi, ktorý predviedol blafák na bekhend, ale obrat sa nekonal. Už o 40 sekúnd neskôr upravil na 5:2 Kempný a necelé dve minúty pred koncom využil tretiu presilovku domácich v zápase Connolly - 6:2. Washington tak potrebuje na zisk premiérového Stanleyho pohára už len jeden triumf.