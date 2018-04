NHL: Tatarov Vegas zdolal Los Angeles a postúpili do 2. kola play off

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - tretí zápas:



Columbus - Washington 2:3 pp

/stav série: 2:1/



štvrťfinále Západnej konferencie - štvrté zápasy:



Minnesota - Winnipeg 0:2

/stav série: 1:3/



Los Angeles - Vegas 0:1

/konečný stav série: 0:4//

New York 18. apríla (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights vo svojej premiérovej sezóne v NHL postúpili už do 2. kola play off. Vo štvrtom dueli štvrťfinále Západnej konferencie vyhrali na ľade Los Angeles 1:0 a v sérii triumfovali suverénne 4:0.Jediný gól stretnutia si pripísal Brayden McNabb, brankár Marc Andre Fleury nepustil za chrbát ani jeden puk. Slovenský útočník Tomáš Tatar chýbal v zostave hostí v druhom dueli za sebou.Washington vyhral v treťom dueli 1. kola na ľade Columbusu 3:2 po predĺžení. Vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie tak znížil na 1:2. V druhom predĺžení rozhodol o triumfe hostí dánsky útočník Lars Eller. Aj prvé dva zápasy série našli rozuzlenie až v nadstavenom čase.Krok od postupu do semifinále Západnej konferencie je Winnipeg. Vo štvrtom stretnutí uspel na ľade Minnesoty 2:0 a v sérii tak vedie 3:1. Čistým kontom s 30 úspešnými zákrokmi sa zaskvel brankár hostí Connor Hellebuyck, oba góly zaznamenal Mark Scheifele. Slovenský útočník Marko Daňo sa opäť nezmestil do zostavy Winnipegu.