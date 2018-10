NHL: Weber sa stal 30. kapitánom Montrealu Canadiens

Weber bol pred príchodom do Montrealu kapitánom Nashvillu Predators v rokoch 2006 - 2010.

Montreal 1. októbra (TASR) - Skúsený obranca Shea Weber sa stal 30. kapitánom Montrealu Canadiens v klubovej histórii. Zámorský hokejový tím NHL o tom informoval v pondelok.



Tridsaťtriročný Weber prebral kapitánske "céčko" po Maxovi Paciorettym, ktorého Canadiens nedávno vymenili do Vegas Golden Knights. Súčasťou tejto transakcie bol aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý z tímu finalistu uplynulej sezóny zamieril do najslávnejšieho kanadského klubu. Asistentmi kapitána budú podľa tsn.ca Paul Byron a Brendan Gallagher. Weber bol pred príchodom do Montrealu kapitánom Nashvillu Predators v rokoch 2006 - 2010.



Weber však nestihne úvod sezóny, pretože v auguste sa podrobil operácii kolena a na ľad sa vráti najskôr v decembri. Šesťnásobný účastník Zápasu hviezd a dvojnásobný olympijský medailista sa stal 25. kanadským kapitánom Montrealu, no prvým od rokov 1996 - 1999, keď nosil "céčko" na drese Vincent Damphousse.