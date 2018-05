NHL: Washington postúpil, Nashville si vynútil siedmy duel

2. kolo play off NHL:



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



PITTSBURGH PENGUINS - WASHINGTON CAPITALS 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 32. Letang (Dumoulin, Crosby) – 23. Chiasson (Walker, Beagle), 66. Kuznecov (Ovečkin, Orlov). Brankári: Murray - Holtby, strely na bránku: 22:30, 18.621 divákov

/konečný výsledok série: 2:4, Washington postúpil do finále konferencie/



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



WINNIPEG JETS - NASHVILLE PREDATORS 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Góly: 2. Arvidsson (Josi, Johansen), 29. Forsberg (Smith, Johansen), 46. Forsberg (Arvidsson, Josi), 56. Arvidsson (Forsberg). Brankári: Hellebuyck - Rinne, strely na bránku: 34:29, 15.321 divákov

/stav série: 3:3/



dvojice play off NHL:



finále Východnej konferencie:

Tampa Bay - Washington

finále Západnej konferencie:

Nashville/Winnipeg - Vegas

Washington 8. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals postúpili do finále play off Východnej konferencie NHL. V šiestom zápase 2. kola triumfovali na ľade dvojnásobného obhajcu Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení a sériu ukončili 4:2. Jevgenij Kuznecov strelil víťazný gól v 66. minúte. V konferenčnom finále si Capitals zmerajú sily s Tampou Bay Lightning.citoval portál nhl.com kapitána Capitals Alexandra Ovečkina, ktorý prihral Kuznecovovi na víťazný gól. Hokejisti z hlavného mesta USA postúpili na úkor "tučniakov" po neúspešných sériách v predchádzajúcich dvoch sezónach, keď obidva razy vypadli s týmto súperom práve v druhom kole play off. Washington sa dostal do finále konferencie prvýkrát od roku 1998. Útočník hostí Nathan Walker je prvý Austrálčan, ktorý bodoval v zápase play off NHL. Asistenciou sa prezentoval pri otváracom góle Alexa Chiassona.Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby asistoval pri jedinom góle svojho tímu, ktorý strelil Kris Letang, a dosiahol 185. bod v kariére vo vyraďovacej fáze profiligy. Tridsaťročný Kanaďan sa dotiahol na legendárneho Stevea Yzermana a spolu sú na 10. mieste v historickej tabuľke.povedal Crosby.Na západe si Vegas ešte musí počkať na svojho súpera. Nashville uspel na ľade Winnipegu Jets 4:0 a vynútil si siedme stretnutie. Brankár Pekka Rinne dosiahol čisté konto zásluhou 34 zákrokov. Po dva góly strelili švédski krídelníci Viktor Arvidsson a Filip Forsberg. Slovenský útočník Marko Daňo nefiguroval v zostave domácich. Rozhodujúci duel sa odohrá v noci na piatok v aréne Predators.