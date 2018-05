NHL: Winnipeg zdolal Nashville a je vo finále Západnej konferencie

2. kolo play off NHL:



semifinále Západnej konferencie - 7. zápas:



NASHVILLE PREDATORS - WINNIPEG JETS 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Góly: 16. Subban (Johansen, Forsberg) – 9. Myers (Ehlers, Šťastný), 11. Šťastný (Tanev, Chiarot), 38. Scheifele (Wheeler, Connor), 52. Šťastný (Laine, Byfuglien), 58. Scheifele (Connor, Wheeler). Brankári: Rinne (11. Saros) - Hellebuyck, strely na bránku: 37:24, 17.523 divákov.

/konečný stav série: 3:4, Winnipeg postúpil do finále konferencie/



dvojice play off NHL:



finále Východnej konferencie:

Tampa Bay - Washington



finále Západnej konferencie:

Winnipeg - Vegas

New York 11. mája (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets postúpili do finále play off Západnej konferencie NHL. V rozhodujúcom siedmom stretnutí 2. kola vyraďovacej časti zámorskej profiligy uspeli v noci na piatok na ľade Nashvillu Predators 5:1 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy.Slovenský útočník Marko Daňo sa nezmestil do zostavy Jets. Tí sa v konferenčnom finále stretnú s nováčikom ligy Vegas Golden Knights.