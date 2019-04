NHL: Winnipeg povolal Daňa z farmy do prvého tímu

Vedenie klubu NHL Winnipeg Jets ho povolalo do prvého mužstva po tom, čo jeho tímu Manitoba Moose vo farmárskej AHL tesne unikla miestenka v play off.

Winnipeg 18. apríla (TASR) -



Dvadsaťštyriročný útočník dostal pozvánku do prvého tímu spoločne s ďalšími piatimi hráčmi Moose - obrancami Cameronom Schillingom, Loganom Stanleym a útočníkmi Masonom Appletonom, Loganom Shawom a Kristianom Vesalainenom. Informovalo o tom vedenie kanadského klubu na svojom twitterovom účte. Pozvaní hokejisti budú počas play off NHL trénovať s hráčmi hlavného mužstva, šancu zahrať si však zrejme dostanú iba v prípade vyššieho počtu zranení.



Daňo sa vracia do prvého tímu "tryskáčov" prvýkrát od novembra 2018. Vtedy ho Jets zaradili na listinu nechránených hráčov, odkiaľ si ho stiahlo Colorado. V drese Avalanche odohral osem duelov bez bodového zápisu. Následne putoval späť na waiver listinu a cez ňu znova do organizácie Winnipegu. Daňo počas piatich sezón v profilige hral aj za Columbus a Chicago, dovedna nastúpil v NHL na 138 zápasov, v ktorých si pripísal 19 gólov a 26 asistencií.