NHL: Winnipeg v prvom zápase finále Západnej konferencie zdolal Vegas

3. kolo play off NHL:



finále Západnej konferencie - 1. zápas:



WINNIPEG JETS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)



Góly: 2. Byfuglien (Scheifele, Wheeler), 7. Laine (Wheeler, Šťastný), 8. Armia (Chiarot), 30. Scheifele (Byfuglien, Wheeler) – 9. McNabb (Audy-Marchessault, Smith), 36. Karlsson (Audy-Marchessault, Theodore). Brankári: Hellebuyck - Fleury, strely na bránku: 26:21, 15.321 divákov.



/stav série 1:0/



New York 13. mája (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v prvom zápase finále play off Západnej konferencie NHL na domácom ľade nad Vegas Golden Knights 4:2. K mikrosúboju slovenských útočníkov Marka Daňa a Tomáša Tatara neprišlo, keď ani jeden z nich nefiguroval na súpiske svojho tímu.Nováčikovi súťaže, ktorý si miestenku v konferenčnom finále vybojoval vďaka postupom cez Los Angeles Kings a San Jose Sharks, nevyšiel úvod stretnutia. Už v 8. minúte prehrával s Jets 0:3 a manko v ďalšom priebehu nedokázal dohnať. V drese víťazného tímu sa tromi asistenciami blysol kapitán Blake Wheeler, ktorý ich má v play off na konte už 15.povedal fínsky útočník Patrik Laine.Brankár Golden Knights Marc-Andre Fleury, ktorý vedie štatistiku brankárov so štyrmi čistými kontami v play off, tentoraz nemal svoj deň a z 26 striel inkasoval štyri góly. Pocítiť mu to dali aj fanúšikovia "rytierov", ktorí sa dožadovali jeho striedania. Skúseného Kanaďana to však nerozhádzalo:Už 12. presný zásah v play off zaznamenal center Jets Mark Scheifele a upevnil si tak pozíciu najlepšieho strelca nadstavbovej časti.povedal po zápase center Jonathan Audy-Marchessault, ktorý asistoval pri oboch góloch hostí.Druhý zápas je na programe v noci na utorok o 02.00 SELČ opäť na ľade Winnipegu.