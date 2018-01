NHL Winter Classic: Rangers nad Buffalom zvíťazil až po predĺžení

NHL Winter Classic - sumár:

BUFFALO SABRES - NEW YORK RANGERS 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 21. Reinhart (Ristolainen, Eichel), 41. Ristolainen (O'Reilly, Okposo) - 5. Carey (Fast, Nieves), 9. Grabner (Hayes, Miller), 63. Miller (Shattenkirk, Zuccarello). Brankári: Lehner - Lundqvist, strely na bránku: 32:39, 41.922 divákov.

New York 2. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v tradičnej novoročnej klasike zámorskej NHL nad Buffalom Sabres 3:2 po predĺžení. Ostro sledovaný duel pod holým nebom sa uskutočnil pred vyše 41-tisícovou kulisou na štadióne Citi Field, ktorý je domovským stánkom bejzbalistov New York Mets.Rangers v úvode nepotrestali vylúčenie Bogosiana, lenže následne sa gólmi Careyho a Grabnera dostali na koňa. Posledný tím Východnej konferencie v 56. sekunde prostrednej časti znížil zásluhou presilovkového gólu Reinharta abravúrne vyšiel aj vstup do záverečnej tretiny, keď sa už po 27. sekundách postaral o vyrovnanie Ristolainen. V predĺžení Josefson zbytočným faulom oslabil svoj tím a Miller pohotovou dorážkou rozhodol o víťazstve Rangers.Ďalšiasa uskutoční 3. marca, sily si zmerajú Toronto a Washington.