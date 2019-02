NHL: Zuccarello sa zranil pri debute za Dallas a bude mesiac mimo hry

Stars prišli aj o ďalšieho útočníka Jamieho Benna pre zranenie v hornej časti tela. Jeho indispozícia však nie je vážna a mal by chýbať iba niekoľko dní.

Dallas 25. februára (TASR) - Nórskemu hokejistovi Matsovi Zuccarellovi nevyšiel debut v Dallase Stars podľa predstáv. V nedeľňajšom víťaznom zápase NHL s Chicagom Blackhawks (4:3) si zranil pravú ruku, keď zblokoval strelu súpera. V zápasovom kolotoči bude chýbať minimálne štyri týždne.



"Je to smola. Zatiaľ neviem, či budem potrebovať operáciu. Hneď som vedel, že je zle. V pondelok alebo utorok absolvujem ďalšie testy," cituje 31-ročného centra oficiálny web NHL. Zuccarello prišiel do Dallasu v piatok výmenou z New Yorku Rangers.



