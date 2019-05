VIDEO: NHL: Boston s Chárom a Halákom postúpil do finále konferencie

2. kolo play off NHL

semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Columbus - Boston 0:3



/konešný stav série: 2:4, Boston postúpil do konferenčného finále/





Semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Colorado - San Jose 4:3 pp



/stav série: 3:3/

New York 7. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins so slovenským obrancom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom sa prebojovali do finále Východnej konferencie zámorskej NHL. V šiestom zápase 2. kola play off zvíťazili na ľade Columbusu Blue Jackets 3:0 a v celej sérii triumfovali 4:2. V konferenčnom finále sa stretnú s Carolinou Hurricanes. Chára s Halákom tak neposilnia slovenskú reprezentáciu na domácich MS.Chára strávil v aréne Columbusu na ľade vyše 26 minút, Halák nechytal. Príležitosť opäť dostal Fín Tuukka Rask, ktorý zaznamenal šiesty shutout v bojoch o Stanleyho pohár, keď vykryl všetkých 39 striel. Peter Cehlárik nefiguroval na súpiske hostí. Bruins sa ujali vedenia v 33. minúte zásluhou Davida Krejčího. V tretej tretine pridali ďalšie góly Marcus Johansson a David Backes. V úvodných dvoch zápasoch s Carolinou bude mať Boston výhodu domáceho ľadu. Colorado Avalanche zvíťazili v šiestom semifinále Západnej konferencie nad San Jose Sharks 4:3 po predĺžení a vynútili si rozhodujúci siedmy zápas. O triumfe tímu z Denveru rozhodol v 63. minúte Gabriel Landeskog.