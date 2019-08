Nibali prestúpil do Treku, v Bahrain-Merida ho vystrieda Landa

Taliansky cyklista Nibali je víťaz pretekov Tour de France z roku 2014, Giro d'Italia (2013, 2016) a Vuelta (2010).

Bratislava 5. augusta (TASR) - Cyklisti Vincenzo Nibali a Mikel Landa budú v roku 2020 pôsobiť v nových tímoch. Nibali odchádza z tímu Bahrain-Merida do Trek-Segafredo, v tíme bahrajnských šejkov ho nahradí Landa z Movistaru.



Talian Nibali je víťaz pretekov Tour de France z roku 2014, Giro d'Italia (2013, 2016) a Vuelta (2010). Najväčším úspechom Španiela Landu je 4. miesto z TdF z roku 2017. "Je pre nás nesmiernym potešením, že v našom tíme privítame Mikela. Je to jazdec, ktorý so svojimi neuveriteľnými vrchárskymi schopnosťami prinesie do nášho tímu novú dimenziu. Je to jeden z najkonkurencieschopnejších jazdcov na Grand Tours, jeho konzistentné výsledky hovoria samé za seba," povedal pre portál cyclingnews.com manažér tímu Brent Copeland.



Viviani bude v nasledujúcej sezóne jazdiť za Cofidis

Taliansky cyklista Elia Viviani bude v nasledujúcej sezóne jazdiť za Cofidis. Spolu s ním do francúzskeho tímu prestúpi zo stajne Deceuninck Quick-Step aj jeho krajan Fabio Sabatini.



"Pri rozhovoroch s manažérom Cedricom Vasseurom a športovým riaditeľom Robertom Damianim som si uvedomil, ako veľmi ma Cofidis chce získať. Presvedčili ma aj svojím ambicióznym projektom," vysvetlil pre agentúru AFP Viviani, ktorý má na konte aspoň jedno etapové prvenstvo na všetkých troch Grand Tours.



Na Giro d'Italia vyhral spolu päť etáp aj bodovaciu súťaž v roku 2018, Na Vuelte si pripísal tri etapové vavríny a na tohtoročnej Tour de France sa dočkal triumfu v dojazde v Nancy. "Aj keď som v tomto roku na Tour vyhral etapu, na budúci rok chcem dokázať ešte viac," tvrdí 30-ročný Viviani. Ten plánuje na budúcoročných OH v Tokiu obhajovať olympijské zlato v omniu v dráhovej cyklistike.