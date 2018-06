Nigéria dvoma gólmi Musu pokorila Island na MS

D-skupina, 2. kolo:



Nigéria - Island 2:0 (0:0)



Góly: 49. a 75. Musa, ŽK: Idowu (Nig.). Rozhodovali: Conger - Lount (obaja N. Zél.), Makasini (Tonga), 40.904 divákov



Nigéria: Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun - Moses, Etebo (90. Iwobi), Mikel, Ndidi, Idowu (46. Ebuehi) - Musa, Iheenacho (85. Ighalo)



Island: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson (65. Ingason), Magnusson - Gislason, Gunnarsson (87. A. Skulason), G. Sigurdsson, Bjarnason - Bodvarsson (71. B. Sigurdsson), Finnbogason



Hlas po zápase (zdroj: ČT4)

Tabuľka D-skupiny:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 5:0 6*



2. Nigéria 2 1 0 1 2:2 3



----------------------------



3. Island 2 0 1 1 1:3 1



4. Argentína 2 0 1 1 1:4 1



* - istý postup do osemfinále

Volgograd 22. júna (TASR) - Futbalisti Nigérie zvíťazili v piatkovom zápase D-skupiny MS nad Islandom 2:0 a pripísali si prvé tri body do tabuľky. V nej im patrí druhé miesto za šesťbodovým Chorvátskom, ktoré už má istotu postupu do osemfinále. Dvoma utešenými gólmi v druhom polčase rozhodol súboj útočník Ahmed Musa z CSKA Moskva. Islanďan Gylfi Sigurdsson nepremenil v 83. minúte penaltu, ktorú potvrdil VAR.Meno druhého postupujúceho z tejto skupiny určia zápasy záverečného 3. kola v utorok 26. júna, v ktorých sa od 20.00 SELČ stretne Nigéria s Argentínou v Petrohrade, resp. Island s Chorvátskom v Rostove.Obaja tréneri urobili v porovnaní s prvými zápasmi v základných zostavách zmeny, nemecký kouč Nigérie Gernot Rohr postavil troch nových hráčov, kormidelník Islandu Heimir Hallgrimsson zmenil rozostavenie zo 4-5-1 na 4-4-2 a dôveru dal dvom novým futbalistom. Island začal náporom, v 3. minúte G. Sigurdsson z priameho kopu pekne pálil ponad múr, ale brankár Uzoho predviedol výborný zákrok. O tri minútky ten istý Islanďan dostal priestor pred šestnástkou na strelu, ale bola slabá a Uzoho ju kryl bez veľkých problémov. Afričania síce držali viac loptu, ale nevedeli nič produktívne vymyslieť, keď sa zbytočne skúšali tlačiť do šestnástky súpera vzduchom. V nie príliš záživnom prvom polčase ani raz nevystrelili na bránku. V závere prvého dejstva ešte Island opäť pritlačil, mal niekoľko náznakov, pričom najnebezpečnejšie pôsobil center G. Sigurdssona, ktorý tesne vedľa pravej žrde tečoval Finnbogason.Nigéria mala excelentný nástup do druhej 45-minútkovky. Po niekoľkých sekundách prvýkrát vystrelil na bránku po zemi Etebo, Halldorsson bez problémov kryl. V 49. minúte sa však už skóre zmenilo. Island nezvládol návrat do obrany, Moses na pravej strane rýchlo potiahol akciu, jeho center si skvele technicky spracoval zo vzduchu Musa a ešte krajšie prepálil Halldorssona - 1:0. "Super orli" ožili, v 57. minúte napriahol Ndidi a tečovanú loptu vytiahol nad brvno Halldorsson. Obraz hry sa úplne zmenil, Nigéria hrala oveľa aktívnejšie a v 66. minúte Moses tvrdou strelou tesne minul priestor troch žrdí. V 70. a 71. minúte prišli nebezpečné hlavičky Ekonga a Baloguna, no ešte zmenu skóre neznamenali, rovnako ako strela aktívneho Musu do brvna v 74. minúte. Defenzíva "Vikingov" v týchto fázach doslova kolabolava a úplne do tla vyhorela v 75. minúte, keď výborný Musa po skvelom behu cez Arnasona chladnokrvne zakončil sólo na 2:0. V 80. minúte sa opäť dostal do akcie VAR, keď striedajúci Ebuehi hlúpo v pokutovom území fauloval Finnbogasona. Hlavný rozhodca si ešte verdikt nechal potvrdiť na videu, nariadil penaltu, ale tú G. Sigurdsson napálil iba nad bránku. Nigéria už doviedla zápas do víťazného konca a rázne sa opäť prihlásila do postupovej hry."Sme opäť v hre o postup. Podarilo sa nám to vďaka výkonu v druhom polčase, v prvom som nebol spokojný najmä s naším prechodom do útoku. Vedeli sme, že budeme hrať proti výborne organizovanému a silnému súperovi. Nebolo to ľahké. Za druhý polčas sme si však zaslúžili vyhrať.""Je nevšedný fakt, že sme stále v hre o postup. Nepredpokladali sme, že v tejto skupine neprehráme. Aj tak je však ťažké vyrovnať sa s prehrami. Teraz potrebujeme iba zdolať Chorvátsko, čo je samozrejme ľahšie povedať, ako urobiť. Proti Chorvátsku sme hrali štyrikrát za uplynulé štyri roky. Zvykli sme hovoriť, že sme ako manželský pár, ktorý sa pokúša o rozvod, ale vždy sa opäť dá dokopy. Oni majú za sebou dva naozaj vynikajúce výkony na MS. Ten druhý bol žiarivý príklad, ako dobré Chorvátsko je. Sme však sebavedomí, pretože sme ich v kvalifikácii dokázali predstihnúť a u nás doma na Islande sme ich vždy zdolali.""Keď som pred štyrmi rokmi strelil na MS dva góly Argentíne, nebolo to pre mňa také ťažké ako teraz. V piatok sme si veľmi uvedomovali vážnosť zápasu. Bolo to buď, alebo. Museli sme vyhrať, ináč by sme skončili."