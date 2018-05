Nigérijčan Otubanjo prestúpil zo Žiliny do rakúskeho LASK Linz

Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Žiliny v lete 2016 z BW Linz a v tíme spod Dubňa odohral 42 duelov.

Linz 29. mája (TASR) - Nigérijský futbalista Yusuf Olaitan Otubanjo definitívne ukončil svoje pôsobenie vo fortunaligovom MŠK Žilina. V kariére bude pokračovať v rakúskom klube LASK Linz, s ktorým podpísal trojročný kontrakt. Informovala agentúra APA.



Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Žiliny v lete 2016 z BW Linz a v tíme spod Dubňa odohral 42 duelov, v ktorých zaznamenal 23 gólov. Po zranení sa ale nedokázal dostať späť do požadovanej formy a tak ho vo februári tohto roku vedenie MŠK uvoľnilo na hosťovanie do iného rakúskeho tímu SCR Altach.