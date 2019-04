Nitrania stále nenašli recept na B. Bystricu, súpera však potrápili

Po 40. minútach hostia síce viedli 1:0, ale v tretej tretine prišiel obrovský tlak obhajcu titulu a gól visel vo vzduchu neustále. Majstra zachránila strela Bartánusa do odkrytej bránky.

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) - Už pätnásť zápasov za sebou nenašli hokejisti HK Nitra recept na súpera z Banskej Bystrice. V prvom finálovom dueli Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 však neboli od úspechu ďaleko. No v tretej tretine a aj následnom predĺžení sa napokon ukázala sila obhajcu titulu.



"Barani" začali výborne, už po dvoch minútach dal Patrik Lamper úvodný gól. Nitra však otočila skóre, remízu v riadnom hracom čase zachránil v 56. minúte Marek Bartánus. "Neviem prečo sme ustúpili od nášho hokeja. Prestali sme hrať do tela, hrali sme otvorený hokej. V tretej tretine sme puk dávali na bránku a našli sme cestu, ako vyhrať," povedal po zápase domáci tréner Dan Ceman.



Kouč hostí Antonín Stavjaňa bol oveľa stručnejší, ale svojich zverencov pochválil za bojovnosť: "Bystrica to s nami mala ťažké a ja verím, že to nebude mať jednoduché ani v ďalších zápasoch."



Nitrania nezvíťazili nad Banskou Bystricou v štrnástich zápasoch po sebe a napokon ťahali za kratší koniec aj v tom pätnástom. Po 40. minútach hostia síce viedli 1:0, ale v tretej tretine prišiel obrovský tlak obhajcu titulu a gól visel vo vzduchu neustále. Majstra zachránila strela Bartánusa do odkrytej bránky: "Hovorili sme si pred gólom, že je treba vyhrať buly. Paradoxne som ho prehral, ale spoluhráči výborne zabojovali. Ja som iba urobil to, čo som musel, teda poslal puk do bránky. Klobúk dolu pred každým za výkon v tretej tretine," konštatoval Bartánus.



V predĺžení sa dostal k slovu opäť, keď prihral na rozhodujúci gól. Brankára hostí Miroslava Hanuljaka prehra, samozrejme, mrzela: "Veľmi nás to mrzí. Siahali sme po víťazstve, ale bohužiaľ, takéto je play off, prekĺzlo nám to pomedzi prsty. Chceli sme hrať čo najdlhšie bez gólu, dobre sme zareagovali na vedúci gól domácich, ale v tretej tretine sme to neuhrali."



Rozhodnutie napokon padlo v predĺžení z hokejky Tomáša Ziga. "Spoluhráči dobre napádali, takto to v play off treba robiť. Ja som jednoducho vystrelil a padlo to tam. Sme doma, v druhom zápase musíme ísť od začiatku do nich a nie oni do nás," dodal Zigo.