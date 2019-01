Noel triumfoval v slalome v Kitzbüheli: Úžasný pocit, hovorí

Výsledky slalomu SP mužov v Kitzbüheli:



1. Clement Noel (Fr.) 1:45,53 min., 2. Marcel Hirscher (Rak.) +0,29 s, 3. Alexis Pinturault (Fr.) +0,36, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,53, 5. Marco Schwarz (Rak.) +0,69, 6. Ramon Zenhäusern (Švaj.) +0,85, 7. Andre Myhrer (Švéd.) +0,88, 8. Michael Matt (Rak.) +1,01, 9. Albert Popov (Bulh.) +1,05, 10. Christian Hirschbühl (Rak.) +1,24, ..., 39. Adam ŽAMPA v 1. kole +16,10, Matej FALAT (obaja SR) nedokončil 1. kolo



celkové poradie SP (25 zo 41): 1. Hirscher 1116, 2. Kristoffersen 671, 3. Pinturault 620, 4. Beat Feuz (Švaj.) 513, 5. Dominik Paris (Tal.) 490, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) a Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 465, ..., 104. Adam ŽAMPA 24, 125. Andreas ŽAMPA (SR) 11



poradie v slalome (8 z 12): 1. Hirscher 576, 2. Noel 401, 3. Kristoffersen 369, 4. Daniel Yule (Švaj.) 336, 5. Schwarz 306, 6. Pinturault 269

Kitzbühel 26. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Clement Noel zvíťazil v sobotnom slalome Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Dosiahol druhý triumf v kariére, keď nadviazal na prvenstvo spred týždňa zo švajčiarskeho Wengenu. Druhý skončil s odstupom 29 stotín sekundy domáci Marcel Hirscher, ktorý si vďaka tomu upevnil vedenie v celkovej klasifikácii i poradí disciplíny. Tretiu priečku obsadil ďalší Francúz Alexis Pinturault (+0,36). Slovenskí reprezentanti nepostúpili do 2. kola, Adam Žampa po chybe vyšiel z línie a v cieli ho s veľkou stratou (+16,10) klasifikovali na 39. mieste, Matej Falat prvé kolo nedokončil.vyznal sa Noel.dodal pre ORF.Na Ganslernhangu v 1. kole číhalo viacero "bonbónikov". Architekt kurzu zaskočil pretekárov už na úrovni prvého medzičasu, kde im extrémnym spôsobom zatvoril líniu oblúkov po prudkom prekonaní zlomu. Aj v ďalších úsekoch to bol predovšetkým mentálny boj o ideálne skĺbenie taktiky a agresivity, najmä keď sa pred lyžiarmi zjavili netradične postavené vertikály. Najlepší čas dosiahol Švajčiar Ramon Zehnhäusern, víťaz predchádzajúceho slalomu Noel zaostal o 12 stotín, tretí Pinturalt 0,17 s.S podmienkami sa prekvapujúco nestotožnili najlepší slalomár éry, domáci Hirscher ani jeho dlhoročný nórsky tieň Henrik Kristoffersen. Rakúšan so štartovým číslom 5 dostal do vysielačky inštrukcie, ktoré ho však skôr pomýlili a namiesto klasických extrémnych polôh zvolil hladší prejazd aj tam, kde to nebolo nutné. Strata v 1. kole mu na 9. mieste narástla na 88 stotín a ešte o 4 stotinky viac Kristoffersenovi, ktorý sa po skvelom prvom medzičase nedokázal v troch širokých oblúkoch dostať včas do nasadenia. O prekvapenie sa postaral Bulhar Albert Popov, ktorý sa so štartovým číslom 71 dokázal dostať pred favoritov na piatu priečku s odstupom 60 desatín na lídra.V druhom, rytmickejšie postavenom kole favoriti už netaktizovali a jazdili s plnou dávkou rizika. Najprv zavelil do útoku z 11. pozície Kristoffersen, ktorý sa dostal suverénne na čelo, lenže Hirscher famóznou jazdou dokázal jeho čas ešte o 24 stotín prekonať. Popov so šancou na životný výsledok si strážil body a neprehovoril do boja o medaily, oproti 1. kolu zaostali aj domáci reprezentanti Michael Matt, Marco Schwarz a Christian Hirschbühl. Hirscherov čas dokázal pokoriť až supertalent Noel, ktorý slávil druhý slalomový triumf po sebe. Zehnhäusern tlak absolútne nezvládol a po krčovitej jazde klesol až na 6. priečku.Noel sa v priebežnom poradí disciplíny posunul na druhú pozíciu, líder Hirscher má na neho 175-bodový náskok. Rakúšan si navyše upevnil aj vedenie v celkovej klasifikácii seriálu, kde má pred druhým Kristoffersenom k dobru už 445 bodov.