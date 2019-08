Nokian potvrdil rolu favorita, Toumala: Turnaj mal skvelú organizáciu

Slovak Floorball Cup 2k19 - výsledky:

Men Elite:



o 3. miesto: Team Thorengruppen SK (Švéd.) - Unihockey Basel Regio (Švaj.) 6:4

finále: Nokian KRP (Fín.) - Sokol Pardubice (ČR) 10:1



Men Pro:



o 3. miesto: Fram Floorball Team (SR) - FBC Grasshoppers UNIZA Žilina 3:0

finále: Phoenix Fireball (Maď.) - Snipers Bratislava 5:6 sn



Men Open:



o 3. miesto: FBC Blue Horses (ČR) - IBK Duško Team (ČR) 0:5

finále: Maskantje Juniors (SR) - Maskantje Juniors 00 (SR) 3:7



ženy:



o 3. miesto: Fram Ladies Team (SR) - Texas Longhorns (ČR) 4:2

finále: Od Tatier k Dunaju "B" (SR) - MMKS Podhale Nowy Targ (Poľ.) 4:3 sn



do 19 rokov:



o 3. miesto: Panthers Otrokovice - FBC White Eagles Bratislava 4:3

finále: IBF Tuppar Střešbörg - Sokol Pardubice 4:1

Bratislava 18. augusta (TASR) - Najväčší medzinárodný florbalový turnaj na Slovensku Slovak Floorball Cup napísal svoju štvrtú kapitolu. Počas štyroch dní od štvrtka do nedele sa v piatich športových halách v Bratislave predstavilo dokopy 124 tímov z 11 európskych krajín. Viac než 1700 účastníkov zabojovalo o tituly v piatich kategóriách. V tej najprestížnejšej - elite muži - potvrdil rolu favorita Nokian KRP.Hoci fínsky tím prekvapujúco prehral prvý zápas v skupine s Bazilejom, v ďalšom priebehu bol už účastník Sallibandy ligy suverénny. V sobotňajšom finále v Eurovia Aréne deklasoval českého extraligistu Sokol Pardubice 10:1. Hráči Nokianu tak mohli zdvihnúť nad hlavy pohár pre víťaza.uviedol pre web podujatia najlepší brankár turnaja Miro Toumala.vravel Matti Koskela. V súboji zdolaných semifinalistov si lepšie počínal švédsky Team Thorengruppen, vyrovnaný súboj o 3. miesto proti Unihockey Basel Regio zo Švajčiarska nakoniec zvládol a po víťazstve 6:4 obsadil bronzovú priečku.Slovenský zástupca Floorball Academy skončil po prehre 3:4 s Hu-Fa Panthers Otrokovice na šiestej priečke. V tíme nastúpilo viacero slovenských reprezentantov, ktorých si bol pozrieť v akcii aj nový tréner národného tímu Radomír Mrázek.V kategórii muži Pro sa z prvenstva radoval tím Snipers Bratislava. Ten vo finále v Športovej hale Mladosť prehrával s Phoenix Fireball SE 1:3 i 2:4, ale hnaný dopredu početnou skupinou priaznivcov dokázal duel otočiť a napokon zdolal maďarský klub 6:5 po nájazdoch. Výraznou mierou k tomu prispel Tomáš Havelka, autor hetriku. V nájazdoch rozhodol o triumfe Snipers kapitán Erik Slušný, hrdinom bol brankár Dávid Vagaský, ktorý zneškodnil všetky tri nájazdy súpera. V súboji o 3. miesto si Fram Floorball Team poradil s FBC Grasshoppers UNIZA Žilina 3:0.Vo finále kategórie muži Open tím Maskantje Juniors 00 zdolal Maskantje Juniors 7:3. Súboj o 3. miesto bol od začiatku až do konca v réžii IBK Duško Team, ktorý nasúkal FBC Blue Blue Horses päť gólov a bezpečne dokráčal po bronzové medaily.Ženské zlato zostalo pod Tatrami, vo finále družstvo Od Tatier k Dunaju "B" zvíťazilo nad MMKS Podhale Nowy Targ z Poľska 4:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenila Veronika Kajanová. Aj v stretnutí o 3. miesto sa darilo slovenskému zástupcovi, FRAM Ladies Team si poradil s českým Texas Longhorns 4:2. V kategórii do 19 rokov si to o titul rozdali dva české tímy, IBF Tuppar Střešbörg zdolal Sokol Pardubice 4:1.Po hlavnom turnaji pokračuje podujatie juniorskou časťou, ktorá sa uskutoční od 23. do 25. augusta 2019. Organizátori sa rozhodli otvoriť päť chlapčenských a dve dievčenské kategórie, ktorých zápasy sa odohrajú v štyroch bratislavských halách. Informácie pochádzajú z oficiálneho webu podujatia a tlačovej správy organizátorov.