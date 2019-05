Nóri proti SR aj s Martinsenom a ôsmimi legionármi zo Švédska

Nominácia Nórska na prípravný zápas so SR v Michalovciach (7. mája) a na MS na Slovensku (10.-26. mája)/zdroj: hockey.no/:



Brankári: Jonas Arntzen (Leksand IF, Švéd.), Henrik Haukeland (TPS Turku, Fín.), Henrik Holm (Stavanger)



Obrancovia: Alexander Bonsaksen (KooKoo Kouvola, Fín.), Christian Bull (Storhamar), Stefan Espeland (Valerenga), Jonas Holös (HC Fribourg-Gottéron, Švaj.), Johannes Johannesen (Stavanger), Christian Kasastul (Frisk Asker), Erlend Lesund (Mora IK, Švéd.-II), Mattias Nörstebö (HC Frölunda, Švéd.)



Útočníci: Kristian Forsberg (Stavanger), Michael Haga (Mora IK, Švéd.-II), Tommy Kristiansen, Niklas Roest (obaja Sparta Sarpsborg), Tobias Lindström, Martin Röymark (obaja Valerenga), Andreas Martinsen (Chicago Blackhawks/NHL), Sondre Olden (Vienna Capitals, Rak.), Mathis Olimb (Skelleftea, Švéd.), Mats Rosseli Olsen (HC Frölunda, Švéd.), Thomas Valkvä Olsen (Leksand IF, Švéd.), Alexander Reichenberg (Färjestad BK, Švéd.), Patrick Thoresen (Storhamar), Mathias Trettenes (Krefeld Penguine, Nem.)

Oslo 6. mája (TASR) - Tréner nórskej hokejovej reprezentácie Petter Thoresen zverejnil nomináciu na utorkový prípravný zápas so Slovenskom (o 18.00 h v Michalovciach) a majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach (10.-26. mája). Figuruje v nej aj útočník Chicaga Blackhawks Andreas Martinsen ako i trinásť legionárov z európskych líg. Najviac z nich pôsobí vo Švédsku - osem.Brankárskou jednotkou "vikingov" na MS by mal byť Henrik Haukeland z fínskeho TPS Turku. Kapitánom mužstva je obranca Jonas Holös zo švajčiarskeho Fribourgu, oporami defenzívy sú okrem neho aj Alexander Bonsaksen z fínskeho KooKoo a Mattias Nörstebö zo švédskej Frölundy. O góly by sa mali starať legionári zo Švédska Mathis Olimb, Thomas Valkvä Olsen, Mats Rosseli Olsen či Mathias Trettenes z nemeckého Krefeldu. Kouč Thoresen nominoval aj svojho syna, 35-ročného Patricka Thoresena, bývalý útočník Edmontonu Oilers či Philadelphie Flyers si však stále doliečuje zranenie a v Michalovciach pravdepodobne nenastúpi. "povedal tréner na adresu svojho syna. Kouč zatiaľ nemá k dispozícii najväčšiu nórsku hviezdu Matsa Zuccarella Aasena, ktorý stále bojuje s Dallasom v play off NHL.Nóri by na Slovensku radi vylepšili svoje umiestnenie z vlaňajších MS. V Dánsku nepostúpili zo základnej skupiny a obsadili konečné 13. miesto.uviedol Petter Thoresen v rozhovore pre stanicu TV2.Severania odštartujú svoje účinkovanie na MS 2019 piatkovým súbojom s ašpirantom na titul Ruskom, v bratislavskej B-skupine potom narazia ešte na Česko, Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko a Lotyšsko.