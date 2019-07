Norwich získal na hosťovanie brankára Fährmanna zo Schalke

Tridsaťročný Nemec je tretia letná posila nováčika Premier League.

Londýn 6. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Norwich City získal na ročné hosťovanie brankára Ralfa Fährmanna zo Schalke 04 Gelsenkirchen. Tridsaťročný Nemec je tretia letná posila nováčika Premier League. Ďalšími novými tvárami sú útočník Josip Drmič a krídelník Patrick Roberts.



"Som naozaj šťastný, že tu môžem byť. Myslím si, že spokojní môžu byť aj fanúšikovia, nielen ja," citovala Fährmanna agentúra AFP. Ešte pred presunom do Norwichu podpísal Fahrmann zmluvu so Schalke do roku 2023. "Strávil som v klube štrnásť rokov a chcel som skúsiť niečo nové," vysvetlil nemecký brankár.