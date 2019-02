Nové Zámky zdolali Miškovec po samostatných nájazdoch

HC Košice - HK Dukla Trenčín 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)



Góly: 3. Spilar (Petráš, Brophey), 5. Haščák (Šerbatov, Ignatuškin), 29. Hričina (Galamboš, Pulli), 41. Haščák (Kafka, Derljuk) - 9. Radivojevič (Starosta, Sojčík), 33. Sojčík (Radjenovic, Gula). Rozhodovali: Štefik, Németh - Vincze (obaja Maď.), Durmis, vylúčení: 6:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4856 divákov.



HC Košice: Škorvánek - Slovák, Koch, McDowell, Dudáš, Pulli, Derluk, Šedivý - Sýkora, Suja, Kafka - Spilar, Brophey, Petráš - Šerbatov, Ignatuškin, Haščák - Hričina, Galamboš, Lušňák - Žitný



HK Dukla Trenčín: Hollý - Rýgl, Starosta, Cebák, Krejčí, Bohunický, Gula, T. Bokroš - Radivojevič, Ölvecký, Mikula - Bartovič, Sádecký, Hecl - T. Varga, Radjenovic, Sojčík - Švec, Dlouhý, Hudec

Hráč Trenčína Branko Radivojevič po prehre v Košiciach: Musíme sa nad sebou zamyslieť...



Dvojgólový strelec Košíc Marcel Haščák po výhre nad Trenčínom

Asistent trénera HC Košice Peter Bartoš: Diváci museli byť spokojní...

Tréner Trenčína Peter Oremus: S výsledkom nie je spokojnosť...

MsHK DOXXbet Žilina – MAC Budapešť 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 26. Hvila (Beránek), 46. Bagin (Rud. Huna, Húževka), 48. Podešva (Beránek, Dubeň) – 4. Orbán (Langkow), 48. Odnoga (K. Nagy, Burt). Rozhodovali: T. Orolin, Valach – Vyšný, Valo, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 509 divákov



Žilina: Fučík – Kučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Surán, Dlugoš – Jenčík, Húževka, Rud. Huna – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Surovka, Milý – Coma, Ondruš, Síkela



Budapešť: Rajna – Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Garát, Burt, Vokla – Orbán, Langkow, Bodó – T. Klempa, Brown, Dansereau – Odnoga, K. Nagy, Terbócs – Pápa, B. Majoross, Szigeti

HK Nitra – MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 6. Lantoši (tr. str.), 27. Majdan, 41. Rapáč (Versteeg), 58. Buček (Rapáč, Bortňák) - 48. Ró. Huna (Rich. Huna, J. Sukeľ). Rozhodovali: Baluška, M. Novák - M. Orolín, Kacej, vylúčení: 4:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1984 divákov



Nitra: Šimboch – McCormack, Mezei, Morrison, Pupák, Rais, Versteeg, Korím – Blackwater, Slovák, Lantoši – Scheidl, Kerbashian, Majdan – Buček, Bortňák, Rapáč – Fominych, Čaládi, Hrušík – Minárik



Liptovksý Mikuláš: Kislicyn – Kurali, Fereta, Nádašdi, Nemec, Bača, Mezovský, Droppa – J. Sukeľ, Ró. Huna, Ri. Huna – Varga, Tamáši, Čenka – Nechaj, Uhrík, Lištiak – Žiak, Oško, Vybíral – Števuliak

HKM Zvolen – HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Hokejisti úradujúceho majstra HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom šlágri 51. kola Tipsport Ligy na ľade Zvolena 4:2 a krajskému rivalovi sa na čele tabuľky vzdialili na rozdiel troch bodov.



Góly: 28. Vandane (Michal Chovan), 57. S. Petráš (Šišovský) - 4. Higgs (Faille), 25. Higgs (Faille, Asselin), 58. Mihálik (Faille, Selleck), 60. Faille. Rozhodovali: D. Konc st., P. Stano – Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 8:10, navyše: Ďatelinka – Mitchell obaja 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, zmeny: od 57. do 58. Lisutin za Williamsa, 3965 divákov



Zvolen: Tomek – Vandane, Pufahl, Pöyhönen, Fraser, Hraško, Ulrych, Roman, Růžička – Zuzin, Michal Chovan, Obdržálek - Vandas, Kytnár, Handlovský – Petráš, Mitchell, Kelemen – Andrisík, Holovič, Šišovský



Banská Bystrica: Williams - K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Marshall, Mihálik, Nemčík, Glenn - Bartánus, Higgs, M. Lunter - Šoltés, T. Surový, Zigo - Asselin, Faille, Selleck - Matoušek, A. Šťastný, Koper

HC 07 Detva - HK Poprad 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 18. Ščurko (Puliš, Murček), 37. Gašpar (Puliš, Betker), 51. Puliš (Murček, Ščurko) - 7. Svitana (Takáč), 32. Paukovček (Belluš, Petran), 44. Bondra (Salija, Buzzeo), rozhodujúci nájazd Takáč. Rozhodovali: Müllner, Soós (Maď.) - Šefčík, Pálkövi (Maď.), vylúčení: 6:7, navyše: Paukovček (Poprad) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 435 divákov



Detva: Petrík - Mar. Chovan, Kuklev, Sládok, Gachulinec, F. Fekiač, Betker, Golian, Surový - Ščurko, Murček, Puliš - Hodgson, V. Fekiač, Žilka - Král, Mat. Chovan, Gašpar - Török, Valent, Ďaloga



Poprad: Vošvrda - Miner, Brejčák, Fabian, Petran, Erving, Salija, Karalahti, Paločko - Bondra, Heizer, Miller - Takáč, Zagrapan, Svitana - Buzzeo, Kundrík, Abdul - Macík, Paukovček, Belluš



DVTK Miškovec - MHC Mikron Nové Zámky 1:2 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 32. Láda (Pance) – 4. Šimun (Kudla, Pospíšil), rozhodujúci nájazd Pospíšil. Rozhodovali: Snášel, Korba - Šoltés, Jobbágy, vylúčení: 5:7, navyše Kudla a Šimun (obaja N. Zámky) 10 minút OT, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1315 divákov



DVTK Miškovec: Vay – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Göz, Milam, Albert – Pance, Vas, Kulmala – Harrison, Loiseau, Magosi – Miskolczi, Galanisz, Somogyi – Vojtkó, Hajós, Ritó



MHC Mikron Nové Zámky: Košarišťan – Zaťko, Hain, Novák, Ordzovenský, Kudla, Hatala, Andersons, Henderson – Jurík, Zbořil, H. Ručkay – Šimun, Urban, Bajtek – Štrauch, Hruška, Pospíšil – Rogoň, Fábry, Ondrušek

tabuľka:



1. Banská Bystrica 53 30 6 5 12 179:126 107



2. Zvolen 53 28 7 6 12 178:118 104



3. Košice 53 30 4 5 14 175:127 103



4. Poprad 54 26 9 3 16 159:139 99



5. Nitra 53 28 5 4 16 203:131 98



6. Nové Zámky 54 25 6 5 18 141:123 92



7. Miškovec 53 22 6 7 18 140:138 85



8. Trenčín 53 22 6 4 21 137:127 82



9. Detva 53 16 3 8 26 140:178 62



10. Budapešť 53 15 3 7 28 148:188 58



11. Liptovský Mikuláš 53 15 2 3 33 122:166 52



12. Žilina 53 10 7 5 31 140:203 49

Miškovec 15. februára (TASR) - Nové Zámky si poradili s Miškovcom po samostatných nájazdoch.Košičania nastúpili pred domácim publikom po 26 dňoch a v premiére nových mantinelov sa hral od úvodu svižný hokej. Domáci hráči dali hosťom v prvej tretine lekciu z efektivity. "Vojaci" ju síce na strely vyhrali 21:7, na góly však prehrali 1:2. V 3. minúte síce brankár hostí Hollý stlmil strelu Spilara, puk však prešiel za bránkovú čiaru - 1:0. V 5. minúte zvýšil na 2:0 Haščák, keď presne namieril spomedzi kruhov. Hostia sa snažili držať hru v útočnom pásme, napriek početnej streľbe si vážnejšiu šancu vytvorili až v 8. minúte. Ölvecký však zblízka neprekonal Škorvánka a košický brankár sa stihol včas presunúť aj v 9. minúte, keď v oslabení zmaril veľkú šancu Sojčíka. Dukla však presilovku predsa len využila, do ľavého horného rohu košickej bránky trafil Radivojevič - 2:1. Vyrovnať mohol Varga v 15. minúte, na hranici bránkoviska však usmernil puk iba do brankára.V 23. minúte síce Hričina ešte nevyužil prihrávku Galamboša, no táto dvojica si všetko vynahradila o šesť minút. V úniku dvoch proti jednému Galamboš dômyselne vystrelil do pravého betónu trenčianskeho brankára, od ktorého sa puk odrazil k Hričinovi a ten v oslabení upravil na 3:1. Hostia v 34. minúte opäť znížili na rozdiel jediného gólu, keď Sojčík uplatnil dôraz pred bránkoviskom domácich. Svižný hokej pokračoval aj naďalej, blízko ku gólu bol Suja, ale skóre sa už v druhej časti nezmenilo."Oceliari" začali tretiu časť s takmer dvojminútovou presilovkou o dvoch hráčov, v ktorej Haščák zvýšil na 4:2. V pokračujúcej početnej výhode síce Košičania neskórovali, no dvojgólový náskok dodal pokoj na ich hokejky a pre hostí bol čoraz väčší problém dostať sa do gólovej príležitosti. Oba tímy mohli v tretej časti zmeniť skóre aj v presilovkách, brankári však predviedli viacero efektných zákrokov a ďalší gól už nepustili. Trenčania v závere skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, ale bez gólového efektu.Nitra sa proti Liptovskému Mikulášu v prvej tretine nedostala k žiadnemu tlaku. Hostia dobrým pohybom a organizáciou hry eliminovali zbrane domácich. Ich snaha vyústila do chyby nitrianskej obrany, no Žiak z dobrej pozície zazvonil iba o žrď Šimbochovej bránky. V 6. minúte využil svoj skvelý pohyb domáci Lantoši a po jednej z mála pekných ofenzívnych akcií vybojoval trestné strieľanie, ktoré aj sám chladnokrvne premenil – 1:0. Z prvej tretiny to však bolo všetko.Obraz hry v druhej časti bol podobný tomu z úvodu. Málo šancí a viacero nepresností nemohlo divákov uspokojiť. Nitra si počkala na svoju príležitosť a po obrovskej chybe brankára Kislycina trafil do prázdnej bránky z uhla Majdan – 2:0. Šance sa potom rodili aspoň v početných výhodách, no ani hosťujúci Varga, či na druhej strane aktívny Majdan, nedokázali zmeniť priebežné skóre.Nitranom vyšiel vstup do tretej tretiny, keď sa Rapáč šikovne uvoľnil za hosťujúcou bránkou a po jej obkorčuľovaní presnou strelou zaznamenal tretí gól domácich. Onedlho mohol znížiť Nádašdi, no Šimbocha opäť zachránila žrď. V 48. minúte sa ale dočkali aj hostia, keď Róbert Huna dorazil strelu svojho brata Richarda za bezmocného Šimbocha – 3:1. Nitra mohla definitívne rozhodnúť v 54. minúte, avšak Minárik trafil v dobrej pozícii iba do hornej žrde. Skóre zápasu na 4:1 nakoniec uzavrel dve minúty pred koncom Buček, keď pretlačil puk do bránky po predchádzajúcej aktivite Rapáča.Zápas sa začal svižne so šancami na oboch stranách. Po tridsiatich sekundách sa nepresadil domáci Obdržálek, na opačnej strane nebol úspešný po individuálnom umení Asselin. Bystričania išli do vedenia v presilovke zásluhou Higgsa, z medzikružia pokoril Tomeka. Zvolen mohol vyrovnať Zuzinom, dvakrát neuspel, na opačnej strane rovnako dvakrát zakončoval Lunter, ale ani on neskóroval. V desiatej minúte sa Kelemen rútil na hosťujúceho Williamsa, nepokoril ho a podobne dopadol v tutovke o pár sekúnd neskôr i jeho spoluhráč Mitchell. Ten navyše uštedril úder Ďatelinkovi, ktorého museli ošetrovať, pobili sa aj Kubka s Petrášom a rozhodcovia neboli dlho schopní udeliť tresty. To oba tímy úplne rozladilo, nevedeli sa dostať do prestávky do patričného tempa a šance už zaplnený štadión nevidel.V strednom dejstve sa snažil o vyrovnanie v početnej výhode Kytnár pri ľavej žrdi, no čo sa nepodarilo jemu, vyšlo na druhej strane súperovi v prevahe o jedného hráča. Po prihrávke Failleho sa pred odkrytou bránkou opäť presadil Higgs – 0:2. Zvolen však odpovedal v 28. minúte a taktiež v presilovke. Obranca Vandane prešiel dvoch Bystričanov a vystrelil účinne po ľade spoza protihráča, znížil tak na 1:2. Zápas dostal nový náboj. "Barani" mohli zvýšiť Asselinom a Šťastným zblízka, domáci mali možnosti po strele Ulrycha, keď zazvonila horná žŕdka a v početnej prevahe bola nebezpečná dorážka Kytnára pred bránkou.V tretej tretine prejavoval Zvolen veľkú snahu, nevyužil presilovku a gólom sa neskončil ani prienik Kytnára, namiesto puku skončil sám hráč v bránke. Hostia hrali umne, takticky, k nebezpečnej koncovke pustili po dlhých minútach iba Kelemena, no ten namieril vedľa. Napokon sa však domáci dočkali vyrovnania v 57. minúte, Petráš si nakorčuľoval do ľavého kruhu a puk poslal ponad betón Williamsa – 2:2. Bystričanov to nepoložilo a rýchlo odpovedali. Ujala sa totiž strela obrancu Mihálika spoza kruhu, ktorou rozhodol o osude stretnutia. Hráči spod Pustého hradu nevyužili v samom závere power-play a dve sekundy pred koncom inkasovali ešte do prázdnej bránky z hokejky Failleho.Úvodná tretina sa začala lepšie pre hostí, ktorí ohrozili Petríka prudkými strelami od modrej čiary. V tretej minúte sa Gašpar ocitol osamotený pred Vošvrdom, ale puk sa odrazil len od jeho výstroje. O minútu neskôr Detvu oslabil Valent a tým ponúkol Popradčanom početnú výhodu. Obrovskú príležitosť mal na hokejke Abdul, ktorý si v rýchlosti nakorčuľoval z pravej strany, ale jeho strelu detviansky brankár Petrík vyrazil. V 7. minúte sa dostal k puku nebránený Svitana, rýchlou kľučkou oklamal Petríka a dostal svoj tím do vedenia. O dvojgólový náskok sa mohol postarať Macík, ktorý obišiel bránku Detvy a z otočky vystrelil, ale Petrík bol opäť na svojom mieste. V 11. minúte Detvania získali početnú výhodu po faule Saliju, ale nedokázali ju využiť. Vzápätí sa situácia zopakovala na opačnej strane, ale ani Popradčania ďalší gól nepridali. V závere tretiny dostali hostia súpera pod výrazný tlak, ktorému však HC 07 odolal a dokázal skórovať, keď Puliš presnou prihrávkou našiel Ščurka a ten vyrovnal skóre stretnutia na 1:1.Úvod druhej tretiny priniesol vyrovnaný hokej, bez väčších šancí na oboch stranách. V 23. minúte z pravej strany ohrozil bránu hostí Martin Chovan, ale jeho strela skončila v lapačke pozorného Vošvrdu. Ďalšiu veľkú príležitosť mali domáci v 25. minúte, keď pred bránou Popradu clonilo niekoľko útočiacich hráčov a Vošvrda stratil puk z dohľadu. V 30. minúte sa Detvania dostali do prečíslenia, ale ani Hodgson nedokázal rozvlniť sieť. V 32. minúte sa dostal za bránu Petríka Belluš, našiel voľného Paukovčeka a ten prudkou strelou z prvej poslal Poprad do vedenia. V 37. minúte Detva ukážkovo zakombinovala prihrávkami na jeden dotyk. Betker našiel Puliša, ten posunul puk za seba a Gašpar vyrovnal na 2:2.Ako prvý vyslal v záverečnej tretine strelu na bránku domáci Betker, ale gól z toho nebol. V 43. minúte Detvu oslabil Kuklev a Popradčania získali početnú výhodu, ktorú okamžite využili. Salija vypálil od modrej čiary a Bondra tečoval puk pred Petríkom priamo do brány - 2:3. Obrovskú gólovú príležitosť mal v presilovej hre na hokejke Viktor Fekiač, ktorý sa po prihrávke Hodgsona dostal až k Vošvrdovi, ale puk skončil na zadnom plexiskle. V 51. minúte sa dostal k puku po kombinácii Murčeka so Ščurkom Puliš a nekompromisne vymietol pravý horný roh - 3:3.V úvodnej minúte predĺženia našiel Kráľ Martina Chovana, ale ten mieril vysoko nad. Na konci druhej minúty našiel v prečíslení Gašpar Betkera, ale ten netrafil a puk skončil vedľa ľavej žrde. Záver predĺženia patril Popradu, ale Miller a po ňom ani Svitana nedokázali prekonať Petríka. Dve sekundy pred koncom fauloval Puliš Bondru v samostatnom nájazde a rozhodca nariadil trestné strieľanie. Petrík ale svoj tím opäť podržal. Ako jediný uspel v nájazdovej lotérii hosťujúci Takáč a rozhodol o víťazstve svojho tímu.Novozámčania sa ujali vedenia vo 4. minúte, keď Šimun strelou od modrej čiary expresne už po piatich sekundách potrestal vylúčenie Milama. V ďalšom priebehu úvodnej tretiny to na oboch stranách "vrelo" na úkor hokejovej krásy a rozhodcovia rozdali niekoľko dvojminútových trestov. V nervóznom závere prvej časti mali domáci výhodu presilovky o dvoch hráčov, hosťujúce duo Kudla - Šimun navyše inkasovalo osobné tresty, gólu sa však domáci priaznivci nedočkali. Miškovcu sa podarilo vyrovnať až v 32. minúte, keď Panceho strelu tečoval za Košarišťanov chrbát Láda. V 46. minúte spálil tutovku Ručkay, keď osamotený pred Vayom neuspel. Duel sa preklenul do predĺženia, v ktorom mal rozhodnutie na hokejke domáci útočník Kulmala, ale Košarišťan potvrdil reprezentačnú formu a podržal svoj tím. V nájazdovej lotérii rozhodol Pospíšil o víťazstve Nových Zámkov.