NY Rangers po trénerovi Vigneaultovi prepustil aj jeho asistentov

New York 9. apríla (TASR) - Vedenie klubu hokejovej NHL New York Rangers prepustilo necelé dva dni po odvolaní hlavného trénera Alaina Vigneaulta aj jeho asistentov Scotta Arniela a Darryla Williamsa. "Jazdci" pristúpili k tomuto kroku po záverečnom zápase sezóny, v ktorej mužstvo zostalo pred bránami play off.



Rangers nepostúpili do vyraďovačky prvýkrát od roku 2010. Už v polovici ročníka sa vedenie klubu rozhodlo k prestavbe kádra so snahou ho omladiť a znovu sa stať kandidátom na zisk Stanleyho pohára. Zmeny v tíme však v danom čase viedli k pádu do nižších poschodí ligovej tabuľky a už niekoľko týždňov pred koncom základnej časti bolo jasné, že Newyorčania si play off nezahrajú. "Veril som, rovnako ako ďalší ľudia, že by sme sa tam dostali, no klub urobil ťažké rozhodnutie vzhľadom na dlhodobé plány a my to musíme rešpektovať," citoval Vigneaulta portál tsn.ca.



Vigneault dokázal v roku 2014 priviesť mužstvo do finále Stanleyho pohára. Pod jeho vedením mali Rangers bilanciu 226 víťazstiev, 147 prehier v riadnom čase a 37 prehier po predĺžení, respektíve nájazdoch. Klub z Manhattanu už hľadá za odvolaného trénera náhradu. Rozhovory o budúcnosti ďalšieho asistenta Lindyho Ruffa sú v pláne v priebehu najbližších hodín.