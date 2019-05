O prípadnom treste pre Manchester City rozhodne nezávislá komisia

Klubu hrozí v prípade preukázania viny zákaz štartu v jednom z nasledujúcich ročníkov Ligy majstrov, no môže sa odvolať proti akémukoľvek verdiktu na Športovom arbitrážnom súde (CAS).

Londýn 16. mája (TASR) - O možnom treste pre anglický futbalový klub Manchester City za porušenie finančnej fair play rozhodne nezávislá komisia. Vyšetrovatelia Európskej futbalovej únie (UEFA) jej vo štvrtok zaslali svoje závery, no nezverejnili odporúčanú sankciu ani predpokladaný termín oznámenia verdiktu.



"Citizens" sa údajne previnili tým, že v minulosti umelo zvýšili výšku sponzorských zmlúv. Podozrenia vyvolali dokumenty Football Leaks, ktoré zverejnil nemecký magazín Der Spiegel. Podľa nich predstavitelia City podvádzali niekoľko rokov, keď skrývali, že premrštené sponzorské kontrakty pochádzajú priamo od majiteľov klubu v Abú Zabí.



Vedenie šampióna Premier League celý proces zo strany UEFA považuje za nepriateľský a zaujatý. "Obvinenia z finančných nezrovnalostí sú nepravdivé. Zámerne sa ignoruje komplexný súbor nevyvrátiteľných dôkazov v náš prospech. Sme presvedčení o pozitívnom priebehu vyšetrovania, ak celú záležitosť prevezme nezávislý súdny orgán," znie v oficiálnom vyjadrení City.



Klubu hrozí v prípade preukázania viny zákaz štartu v jednom z nasledujúcich ročníkov Ligy majstrov, no môže sa odvolať proti akémukoľvek verdiktu na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Prípadný odvolací proces sa musí skončiť už do 29. augusta, keď bude žreb LM. Trest sa však môže vzťahovať na sezónu 2020/2021. Pokiaľ by sa týkal už najbližšieho ročníka, do LM to môže pomôcť londýnskemu Arsenalu, ktorý skončil v najvyššej súťaži na piatej priečke. Ak si Arsenal vybojuje miestenku víťazstvom v Európskej lige, do hry vstúpi šiesty Manchester United. Informácie priniesla agentúra AP.