O Stocha má eminentný záujem grécky PAOK Solún

Krídelník Slavie Praha v ňom už pred šiestimi rokmi pôsobil.

Praha 27. júna (TASR) - O slovenského futbalového reprezentanta Miroslava Stocha má eminentný záujem grécky klub PAOK Solún. Krídelník Slavie Praha v ňom už pred šiestimi rokmi pôsobil. Podľa českých médií by sa rokovania o Stochovom prestupe mali výrazne pohnúť do piatka, keď český šampión odchádza na sústredenie do Rakúska.



Kouč "zošívaných" Jindřich Trpišovský už po prípravnom zápase s Dynamom České Budějovice naznačil, že o Stocha je v Grécku veľký záujem. "Miňo dostal ponuku, PAOK nás kontaktoval a teraz to bude o tom, či ho budeme chcieť uvoľniť. A hlavne aj o tom, ako sa k prípadnému transferu postaví samotný hráč," citoval slová Trpišovského server iDnes.cz.



Podľa gréckych médií by Slavia mohla za Stocha dostať odstupné vo výške 1,5 milióna eur.