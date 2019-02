Obhajca Del Potro bude chýbať na turnaji ATP v Indian Wells

Lekári mi však odporučili odpočinok, citovala 30-ročného Del Potra agentúra AFP.

Indian Wells 28. februára (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin del Potro nebude obhajovať titul na turnaji ATP v americkom Indian Wells. Na minulotýždňovom podujatí v Delray Beach sa síce prebojoval do štvrťfinále, no nebol v stopercentnom stave po októbrovej zlomenine pravého jabĺčka.



"Som naozaj nešťastný, že nemôžem obhajovať môj titul v Indian Wells. Je to jeden z mojich najobľúbenejších turnajov, na ktorý mám z vlaňajška úžasné spomienky. Lekári mi však odporučili odpočinok," citovala 30-ročného Del Potra agentúra AFP.