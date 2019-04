Obhajca Golden State vstúpil do play off výhrou, Curry prekonal Allena

1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie



PHILADELPHIA 76ERS - BROOKLYN NETS 102:111 (22:31, 32:31, 28:31, 20:18)



Najviac bodov: Butler 36, Embiid 22 (15 doskokov), Marjanovič 13 - Russell 26, LeVert 23, Dinwiddie 18, 20.437 divákov.



/stav série: 0:1/







TORONTO RAPTORS - ORLANDO MAGIC 101:104 (30:25, 19:32, 27:18, 25:29)



Najviac bodov: Leonard 25, Siakam 24, VanVleet 14 - Augustin 25, Fournier 16, Vučevič a Isaac po 11, 19.937 divákov.



/stav série: 0:1/







štvrťfinále Západnej konferencie



GOLDEN STATE WARRIORS - LOS ANGELES CLIPPERS 121:104 (36:27, 33:29, 29:23, 23:25)



Najviac bodov: Curry 38 (15 doskokov), Durant 23, D. Green 17 - Harrell 26, L. Williams 25, Gilgeous-Alexander 18, 19.596 divákov.



/stav série: 1:0/







DENVER NUGGETS - SAN ANTONIO SPURS 96:101 (20:25, 31:34, 17:13, 28:29)



Najviac bodov: G. Harris 20, Murray 17, Barton 15 (10 doskokov) - DeRozan 18 (12 doskokov), White 16, Forbes a Aldridge po 15, 19.520 divákov.



/stav série: 0:1/

New York 14. apríla (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors úspešne vstúpili do play off zámorskej NBA 2018/2019. Obhajca titulu zdolal v noci na nedeľu v úvodnom zápase štvrťfinále Západnej konferencie na domácej palubovke Los Angeles Clippers 121:104 a ujal sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá.Warriors sa mohli oprieť o výkon svojho lídra Stephena Curryho, ktorý trafil osem trojok a pripísal si 38 bodov. Celkovo si kariérnu bilanciu v play off zlepšil na 386 trojok, čo je najviac v histórii súťaže. O jednu trojku pokoril doterajšie maximum Raya Allena. Okrem toho pridal v zápase aj 15 doskokov a sedem asistencií.vyznal sa Curry pre zámorské médiá.V ďalších troch zápasoch 1. kola play off však favoriti neuspeli. San Antonio zdolalo druhý tím Západnej konferencie Denver na jeho palubovke 101:96. Nuggets nepomohlo ani triple double pivota Nikolu Jokiča za 10 bodov, 14 doskokov a 14 asistencií. Druhý tím východu Toronto doma nestačil na na Orlando, ktorému podľahol 101:104. Brooklyn triumfoval vo Philadelphii 111:102, Sixers nestačilo ani 36 bodov Jimmyho Butlera.