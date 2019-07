Obranca Deli prestúpil zo Slavie Praha do FC Bruggy

Belgický klub aktivoval výkupnú klauzulu v jeho zmluve a za 27-ročného stopéra pošle na účet českého majstra 2,5 milióna eur.

Praha 10. júla (TASR) - Futbalista Simon Deli z Pobrežia Slonoviny sa zo Slavie Praha sťahuje do FC Bruggy. Belgický klub aktivoval výkupnú klauzulu v jeho zmluve a za 27-ročného stopéra pošle na účet českého majstra 2,5 milióna eur.



Deli už v Bruggách absolvoval lekársku prehliadku a s novým zamestnávateľom podpísal zmluvu na tri roky, informoval portál idnes.cz. V Slavii pôsobil 4,5 roka, s klubom získal dva tituly a dvakrát domáci pohár, v minulej sezóne prispel k postupu do štvrťfinále Európskej ligy. "Je to veľmi ťažké, Simon, budeš nám chýbať. Ale máš právo urobiť to najlepšie pre svoju rodinu a šťastie," napísal na sociálnej sieti šéf "zošívaných" Jaroslav Tvrdík.



Slaviu už v letnom prestupovom období opustil aj slovenský reprezentant Miroslav Stoch, ktorý zamieril do gréckeho PAOK Solún.