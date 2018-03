Obranca Fehérváry podpísal dvojročnú zmluvu so švédskym klubom HV 71

Účastník dvoch šampionátov hráčov do 18 i 20 rokov odohral v sezóne 2017/2018 celkovo 50 zápasov v druhej najvyššej švédskej súťaži, v ktorých dosiahol bilanciu 2 góly a 8 asistencií.

Jönköping 29. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry podpísal zmluvu na dva roky so švédskym klubom HV71 Jönköping. V jeho drese sa už objavil aj v aktuálnej sezóne v rámci hosťovania z IK Oskarshamn. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.



"Bude to česť hrať za HV71. Bude to ďalší krok v mojej kariére po dobrej sezóne v druhej najvyššej súťaži. Cítim sa pripravený na výzvu na vyššej úrovni. Chcem sa poďakovať IK Oskarshamn za všetko, a teším sa na pôsobenie v organizácii HV71 Jönköping," citovala Fehérváryho oficiálna klubová stránka.



Účastník dvoch šampionátov hráčov do 18 i 20 rokov odohral v sezóne 2017/2018 celkovo 50 zápasov v druhej najvyššej švédskej súťaži, v ktorých dosiahol bilanciu 2 góly a 8 asistencií. Spokojnosť s angažovaním 19-ročného rodáka z Bratislavy priznal aj športový manažér HV 71 Johan Hult. "Martin je moderný hráč, ktorý sa stáva súčasťou našej posádky. Má cit pre hru, dobre korčuľuje a má kvality v útočnej aj obrannej hre. Bude dôležitou súčasťou našej defenzívy v budúcej sezóne," poznamenal Hult.