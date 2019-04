Odštartovala jarná časť Krajskej futbalovej ligy pre stredoškolákov

Do prvého ročníka študentskej KFL sa zapojilo 38 krajských škôl, pričom každá postaví na ihrisko desaťčlenné mužstvo. Celkovo sa odohrá 82 zápasov.

Košice 15. apríla (TASR) – Študentská liga Krajskej futbalovej ligy (KFL) – Školský pohár predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) - odštartovala v pondelok v priestoroch Strednej odbornej školy Košice-Šaca. Do stredy 17. apríla sa v kraji konajú okresné kolá súťaže. Ide o jarnú časť sezóny regionálnej ligy, v marci sa skončila zimná séria prvého ročníka KFL. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Činčárová.



"Na základe pozitívnych výsledkov pilotného ročníka KFL a dobrej spolupráce s Východoslovenským futbalovým zväzom sme sa rozhodli usporiadať súťaž aj pre našich žiakov. Cieľom KFL bolo vrátiť futbal na miesta, kde zanikol alebo sa už nehráva. Pri študentskej lige chceme navyše aj takýmto spôsobom skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, prinášať žiakom viac možností na pohyb a budovanie pozitívnych návykov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že medzi hrajúcimi študentmi sú aj registrovaní futbalisti z oblastných a krajských súťaží.



Do prvého ročníka študentskej KFL sa zapojilo 38 krajských škôl, pričom každá postaví na ihrisko desaťčlenné mužstvo. Celkovo sa odohrá 82 zápasov. Tie sa uskutočnia v telocvičniach a športových halách v Košiciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a v Sečovciach. Každá zúčastnená škola získa nové dresy a lopty. Po aprílových okresných kolách budú 6. a 7. mája nasledovať semifinálové. Finále sa uskutoční 14. júna. Tímy na prvých troch miestach získajú pre svoje školy aj poháre a diplom.



"Je to pre nás skvelá príležitosť, ako sa rozvíjať, pretože v rámci vyučovania môžeme využívať iba krúžky. Takýto turnaj v rámci reprezentácie našej školy sme ešte neabsolvovali. V rámci KFL máme najvyššie ambície, veríme, že sa nám podarí zvíťaziť," povedal študent Hotelovej akadémie v Košiciach Matej Béreš.



Krajskú futbalovú ligu – Zimný pohár predsedu KSK hrala od januára do marca tohto roka takmer polovica registrovaných hráčov z Košického kraja, celkovo 93 mužstiev. Absolvovali 190 stretnutí. Po jarnej časti by mala KFL pokračovať turnajom pre neregistrovaných hráčov.